Українські ветерани та їхні родини отримали новий інформаційний сервіс, він має назву “Ветеран PRO” та об’єднує всю інформацію про доступні пільги, програми, послуги та можливості для цих людей на одному сайті. Розповідаємо, які можливості пропонує проєкт, як ним скористатися та які функції його творці обіцяють додати у майбутньому.

Про сервіс “Ветеран PRO” журналісти Вільного Радіо дізналися з пресрелізу, наданого Міністерством у справах ветеранів України.

Які можливості надає “Ветеран PRO”

У Мінветеранів описують платформу як спосіб зробити державну підтримку простою, зрозумілою та доступною. На сайті “Ветеран PRO” в одному місці об’єднана інформація про програми з лікування, реабілітації, протезування, освіти, працевлаштування, житлового забезпечення, спорту, розвитку бізнесу, соціального захисту та інших напрямів.

Користувач обирає свій статус — ветеран/ветеранка, людина з інвалідністю внаслідок війни чи член родини загиблого — і отримує персональний маршрут із покроковими інструкціями. Кожен крок веде до розділів з описами послуг, вимогами, посиланнями на сервіси та контактами установ.

Платформа спрощує бюрократію та підвищує довіру до держсервісів, кажуть у Мінветеранів. На сайті ветерани й родини знаходять потрібну інформацію, оформлюють послуги онлайн або звертаються за консультацією.

Надалі проєкт повинні розширити, пишуть у міністерстві. Там з’являться AI-чатбот, регіональні програми з унікальними можливостями, каталог бізнес-знижок і повна інтеграція з застосунком “Дія”.

Сервіс “Ветеран PRO” доступний за посиланням.

Як почати роботу з платформою

Для початку роботи потрібно перейти на сайт, обрати свій статус (ветеран/ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни, член родини загиблого/загиблої) та ознайомитись із доступними програмами. Послуги на “Ветеран PRO” можна отримати онлайн, або ж звернутися до фахівця із супроводу.

Творці сервісу рекомендують людям, які вперше заходять на “Ветеран PRO”, одразу перейти до розділу “Твій Шлях”. Його створили для людей, які не впевнені, в якому розділі шукати потрібну інформацію.

“Твій Шлях” будує персональний маршрут по сайту та покрокову інструкцію, яка показує, з чого можна почати, як перейти до різноманітних програм, що робити далі та які можливості відкриває держава.

Які дані доступні на сайті

Інформація на сайті згрупована за напрямками, аби спростити її пошук. Наразі доступні такі розділи:

“Здоров’я та відновлення” (лікування, протезування, стоматологія, реабілітація, психологічна допомога);

“Соціальний захист і фінансова підтримка” (соціальні послуги, виплати, пенсійне забезпечення, адаптація);

“Житло та інфраструктура” (житлові програми, земельні ділянки, забезпечення автомобілем);

“Транспорт і комунальні пільги” (пільговий проїзд, знижки на комунальні послуги, страхування авто);

“Документи та статус” (оформлення посвідчення, оновлення даних, відновлення документів);

“Освіта та робота” (працевлаштування, перекваліфікація, навчальні програми, ваучери);

“Податкові та адміністративні пільги” (звільнення від податків, пільги на бюджетні платежі);

“Спорт та змагання” (ветеранський спорт, спортивні заходи й змагання);

“Гранти та підтримка бізнесу” (гранти, мікрофінансування, бізнес-спільноти).

Кожен блок має описи послуг, а також інструкції щодо їхнього отримання, уточнили у Мінветеранів.

Нагадаємо, ветерани з інвалідністю зможуть отримати грошову компенсацію за переобладнання власних автомобілів під свої потреби. Держава відшкодовуватиме витрати до 70 тисяч гривень. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як працює механізм компенсації ветеранам і куди звертатися.