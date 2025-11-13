Ілюстративне фото/vin.gov.ua

Ветерани з інвалідністю зможуть отримати грошову компенсацію за переобладнання власних автомобілів під свої потреби. Держава відшкодовуватиме витрати до 70 тисяч гривень. Як працює механізм компенсації ветеранам і куди звертатися — розповідаємо далі.

Відповідну постанову підтримали в Уряді.

Кабінет Міністрів України ухвалив документ, який запроваджує компенсацію за переобладнання авто для ветеранів з інвалідністю. Така підтримка допоможе захисникам і захисницям бути більш мобільними та самостійними у щоденному житті.

Максимальна сума виплати становить 70 тисяч гривень. Її можна буде отримати вже з січня 2026 року. Якщо людина переобладнала автомобіль раніше, вона теж зможе звернутися по виплату, але тільки якщо зареєструє переобладнання авто в Сервісному центрі МВС після 1 січня 2026 року і надасть усі документи, що підтверджують витрати на роботи.

Уряд планує надати таку компенсацію до тисячі ветеранів на рік у 2026 та 2027 роках.

Як працює механізм компенсації ветеранам

Виплату надаватимуть після фактичного переобладнання автомобіля. Для цього потрібно буде надати документи, які підтверджують витрати на роботу, виконану на спеціалізованих станціях технічного обслуговування, що мають відповідну ліцензію.

Компенсація доступна лише тим, хто пройшов підготовку або перепідготовку водіїв у акредитованих закладах, отримав національне посвідчення водія і зареєстрував переобладнаний автомобіль за законом. Ті, хто вже отримував подібні виплати від держави або з інших джерел, не зможуть претендувати на компенсацію вдруге.

Під час медичного огляду визначають, чи людина може керувати транспортом, і які пристосування їй потрібні для безпечного водіння.

Куди звертатися за компенсацією переобладнання авто

Щоб отримати компенсацію за переобладнання автомобіля ветеранам потрібно буде звернутися до структурних підрозділів з питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або міських радах.

Заяву можна надіслати трьома способами: особисто, поштою або електронною поштою. У ній потрібно вказати свої дані:

адресу проживання;

номер облікової картки платника податків (за наявності);

серію та номер посвідчення ветерана або електронного посвідчення;

дані водійського посвідчення і свідоцтва про реєстрацію авто.

Також необхідно додати копії документів, які підтверджують особу та статус ветерана, водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію машини, а також чеки, акти чи фото, що показують, як у авто встановили потрібне обладнання або зробили зміни для зручного керування.

Якщо частина цих документів вже є у місцевих органах або в електронних системах, повторно їх подавати не потрібно — достатньо вказати це у заяві.

Приклад заяви про призначення грошової компенсації за переобладнання авто для ветерана

Зразок заяви про призначення грошової компенсації за переобладнання авто для ветерана. Скриншот з офіційної постанови Уряду

Зразок заяви про призначення грошової компенсації за переобладнання авто для ветерана. Скриншот з офіційного сайту Уряду

Грошова компенсація за переобладнання перераховується на банківський рахунок протягом п’яти робочих днів після надходження коштів до місцевого органу.

В Уряді підкреслюють, що така підтримка — це не лише фінансова допомога, а й частина державної політики з розвитку безбар’єрності ветеранів, щоб кожен мав змогу вільно пересуватись і вести активне життя після повернення з війни.

