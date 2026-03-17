Благодійний фонд “Право на захист” 19 березня, у найближчий четвер, організовує безкоштовний прийом для переселенців із Добропільської громади, які наразі перебувають у Києві та області. Зустріч триватиме три години, розповідаємо, як доєднатися.

Консультації анонсували у пресслужбі Добропільської міської військової адміністрації.

Захід пройде у Центрі життєстійкості “Мангуш”, який працює за адресою: м. Київ, вул. Володимира Турця, 4. Завчасна реєстрація не потрібна.

Зустріч почнеться 19 березня об 11:00 та триватиме до 14:00.

Юристи консультуватимуть із питань компенсації за зруйноване житло та отримання житлових сертифікатів, відновлення документів, статусу ВПО, соціальних і пенсійних виплат, а також спадкових справ.

