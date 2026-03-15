Поранений військовий разом із медиками в стабілізаційному пункті на Донеччині. Ілюстративне фото: АрміяInform

У 2026 році на виплати військовим із важкими пораненнями в громаді можуть спрямувати 800 тисяч гривень. Як саме оформити допомогу і які суми для них передбачили, розповідаємо далі.

Про заплановані виплати й порядок їхнього оформлення журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень начальника Добропільської МВА.

Який розмір матеріальної допомоги можна отримати

Надавати матеріальну допомогу важкопораненим військовим у Добропільській громаді планують у межах комплексної програми “Громада Вами опікується”. На ці виплати там заклали 800 тисяч гривень. Їх передбачили для 16 людей, тобто кожен може отримати по 50 тисяч гривень. Утім, це лише гранична сума на одержувача — розмір допомоги окремо по кожному військовому визначатиме спеціальна комісія.

Як податися на виплату

Щоб оформити виплату, треба написати заяву на імʼя голови комісії — її очолює заступник начальника Добропільської МВА Ігор Курдя. До заяви необхідно додати такі документи:

копію документа, що посвідчує особу громадянина України;

витяг із реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання на її території;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію довідки про взяття на облік ВПО (для людей, які на дату подання заяви мають такий статус);

копію посвідчення УБД, або копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, або витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

копію витягу з рішення ЕКОПФО, або копію довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, або виписку з акта огляду МСЕК, у якій є інформація про групу та причину інвалідності за формою, затвердженою МОЗ (за наявності);

довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) за додатком 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ;

виписку з медичної картки хворого за формою 027/о;

згоду на обробку персональних даних;

довідку про реквізити розрахункового рахунку, відкритого в банку.

Заяву й документи до неї можна подати особисто, у паперовій формі через пошту або онлайн на електронну скриньку місцевого управління соцзахисту (на сайті УСЗН наводять таку адресу: [email protected]).

При особистій подачі копії документів надають, також показуючи оригінали. У решті випадків копії мають бути засвідчені належним чином.

Скільки розглядатимуть заяву

На розгляд заяви комісія матиме 10 робочих днів з дня її подачі (перевірка документів та визначення розміру виплати передбачені в цей термін). Рішення комісії оформлюють протоколом, який і буде підставою для нарахування матеріальної допомоги. Надають допомогу один раз на рік.

У яких випадках можуть відмовити у виплаті

Після розгляду заяв комісія може як вирішити надати матеріальну допомогу, так і відмовити в ній. Відхилити звернення можуть, якщо:

його подають повторно;

до заяви не додали всі необхідні документи;

надані дані не є достовірними.

