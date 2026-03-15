У 2026 році на виплати військовим із важкими пораненнями в громаді можуть спрямувати 800 тисяч гривень. Як саме оформити допомогу і які суми для них передбачили, розповідаємо далі.
Про заплановані виплати й порядок їхнього оформлення журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень начальника Добропільської МВА.
Надавати матеріальну допомогу важкопораненим військовим у Добропільській громаді планують у межах комплексної програми “Громада Вами опікується”. На ці виплати там заклали 800 тисяч гривень. Їх передбачили для 16 людей, тобто кожен може отримати по 50 тисяч гривень. Утім, це лише гранична сума на одержувача — розмір допомоги окремо по кожному військовому визначатиме спеціальна комісія.
Щоб оформити виплату, треба написати заяву на імʼя голови комісії — її очолює заступник начальника Добропільської МВА Ігор Курдя. До заяви необхідно додати такі документи:
Заяву й документи до неї можна подати особисто, у паперовій формі через пошту або онлайн на електронну скриньку місцевого управління соцзахисту (на сайті УСЗН наводять таку адресу: [email protected]).
При особистій подачі копії документів надають, також показуючи оригінали. У решті випадків копії мають бути засвідчені належним чином.
На розгляд заяви комісія матиме 10 робочих днів з дня її подачі (перевірка документів та визначення розміру виплати передбачені в цей термін). Рішення комісії оформлюють протоколом, який і буде підставою для нарахування матеріальної допомоги. Надають допомогу один раз на рік.
Після розгляду заяв комісія може як вирішити надати матеріальну допомогу, так і відмовити в ній. Відхилити звернення можуть, якщо:
