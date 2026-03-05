Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше загального пенсійного віку. Це стосується, зокрема, військових, людей з інвалідністю, багатодітних батьків та членів сімей ветеранів. Розповідаємо, хто має право на дострокову пенсію, які документи потрібно підготувати та що робити, якщо Пенсійний фонд відмовив у її призначенні.

Право на дострокову пенсію та умови її призначення встановлює стаття 115 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Хто може отримати дострокову пенсію

Закон визначає кілька категорій людей, які можуть вийти на пенсію раніше загального віку.

Люди з певними захворюваннями:

хворі на гіпофізарний нанізм та диспропорційні (люди з особливостями росту) можуть оформити пенсію після 45 років для чоловіків і після 40 для жінок, за наявності стажу від 20 і 15 років відповідно;

незрячі (інвалідність по зору I групи) та люди з інвалідністю з дитинства I групи виходять на пенсію після 50 років для чоловіків і після 40 для жінок, мінімальний стаж — 15 і 10 років.

Багатодітні батьки:

жінки, які народили пʼятеро або більше дітей і виховали їх до 6 років, а також матері дітей з інвалідністю з дитинства (включно з дітьми до 16 років) можуть виходити на пенсію після 50 років за наявності 15 років стажу;

якщо дітей виховував батько, він має право на дострокову пенсію після 55 років і за наявності 20 років стажу.

Учасники бойових дій та члени сімей загиблих:

військові, поліцейські та інші силовики, які брали участь у бойових діях, АТО або захищали Україну від російської агресії, можуть оформити пенсію з 55 років за наявності щонайменше 25 років стажу (для чоловіків) та з 50 років за наявності не менше 20 років стажу (для жінок).

це також стосується тих, хто отримав інвалідність під час служби;

Члени сімей ветеранів війни:

дружини або чоловіки (без повторного шлюбу), діти, які отримали інвалідність до повноліття, та батьки ветеранів війни виходять на пенсію після 55 років для чоловіків і після 50 для жінок, за наявності стажу від 25 і 20 років.

Як оформити дострокову пенсію в Україні

Призначає розмір пенсії Пенсійний фонд України. Подати документи можна кількома способами. Якщо зручніше особисто — людині можна прийти до найближчого відділення фонду самостійно або направити свого законного представника. Також документи приймають поштою, для цього слід надіслати рекомендований лист із пакетом документів на адресу відділення.

Найзручніший варіант — оформити заяву онлайн на порталі Пенсійного фонду. Це можна зробити вдома у будь-який час.

Скриншот з порталу Пенсійного фонду України

Документи для дострокової пенсії: що підготувати

Для оформлення пенсії знадобляться:

паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення. Якщо документи подає представник, він додатково приносить документ, що підтверджує його повноваження;

ідентифікаційний номер (РНОКПП) — картка платника податків. Винятком є якщо людина відмовилась від номера через релігійні переконання і має відповідну відмітку в паспорті;

заява про призначення дострокової пенсії за віком — заповнюється при зверненні;

документи про страховий стаж (трудова книжка та інші документи, що підтверджують роботу);

довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд до 1 липня 2000 року — потрібна, якщо стаж після цієї дати менший за 60 місяців, або за бажанням самої людини;

довідка про реєстрацію місця проживання (лише для тих, у кого паспорт у формі ID-картки);

документи про особливий статус . Наприклад: посвідчення учасника бойових дій, документи про інвалідність, багатодітність тощо — якщо є.

Для військових за певний період (з 1 липня 2000 по 31 грудня 2016 року) може знадобитися довідка про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені внески — якщо відповідних даних немає в реєстрі.

Для мешканців окупованого Криму та Севастополя додатково потрібен документ про те, що пенсію від російських органів не отримують, та особиста декларація про відсутність громадянства країни-окупанта.

Хто може подати заяву на дострокову пенсію

Людина має звернутися самостійно. Проте за недієздатних це робить законний представник, за працюючих може подати уповноважена особа підприємства, а за увʼязнених — представник із нотаріально посвідченою довіреністю.

Після розгляду заяви можливі три варіанти: повідомлення про призначення пенсії, власне призначення пенсії або відмова. Результат можна отримати особисто.

Що робити, якщо Пенсійний фонд відмовив

Відмовити можуть з двох причин: якщо подано не всі необхідні документи або людина не має права на дострокову пенсію за віком. У першому випадку можна зібрати документи, яких бракує, і подати заяву ще раз.

Якщо відмова здається безпідставною, її можна оскаржити в окружному адміністративному суді. Подати позов може як сама людина, так і її представник — наприклад, адвокат. На звернення є шість місяців від дня, коли людина дізналася про порушення свого права.

У самому позові необхідно вказати основну інформацію, зокрема:

назву суду, до якого подають документи;

ім’я, прізвище та по батькові людини, яка звертається до суду, а також дані відповідача (органу влади або установи);

адресу проживання або місцезнаходження сторін, поштовий індекс, телефон чи електронну пошту;

за можливості податковий номер або серію й номер паспорта;

у чому саме полягає вимога до відповідача та що стало підставою для звернення до суду.

До заяви додають докази — листування з органом влади, копії заяв, відповіді від установ, довідки. Також потрібна квитанція про сплату судового збору або документи про право не платити його.

Коли суд приймає позов, справу починають розглядати не пізніше ніж через 60 днів, а сам розгляд триває до 30 днів.

Нагадаємо, переселенців з Донецької області відтепер можуть отримати консультації від Пенсійного фонду у WhatsApp. Для них створили спеціальну групу, де обіцяють надавати практичну допомогу та консультації фахівців.