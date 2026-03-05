Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше загального пенсійного віку. Це стосується, зокрема, військових, людей з інвалідністю, багатодітних батьків та членів сімей ветеранів. Розповідаємо, хто має право на дострокову пенсію, які документи потрібно підготувати та що робити, якщо Пенсійний фонд відмовив у її призначенні.
Право на дострокову пенсію та умови її призначення встановлює стаття 115 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Закон визначає кілька категорій людей, які можуть вийти на пенсію раніше загального віку.
Люди з певними захворюваннями:
Багатодітні батьки:
Учасники бойових дій та члени сімей загиблих:
Члени сімей ветеранів війни:
Призначає розмір пенсії Пенсійний фонд України. Подати документи можна кількома способами. Якщо зручніше особисто — людині можна прийти до найближчого відділення фонду самостійно або направити свого законного представника. Також документи приймають поштою, для цього слід надіслати рекомендований лист із пакетом документів на адресу відділення.
Найзручніший варіант — оформити заяву онлайн на порталі Пенсійного фонду. Це можна зробити вдома у будь-який час.
Для оформлення пенсії знадобляться:
Для військових за певний період (з 1 липня 2000 по 31 грудня 2016 року) може знадобитися довідка про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені внески — якщо відповідних даних немає в реєстрі.
Для мешканців окупованого Криму та Севастополя додатково потрібен документ про те, що пенсію від російських органів не отримують, та особиста декларація про відсутність громадянства країни-окупанта.
Людина має звернутися самостійно. Проте за недієздатних це робить законний представник, за працюючих може подати уповноважена особа підприємства, а за увʼязнених — представник із нотаріально посвідченою довіреністю.
Після розгляду заяви можливі три варіанти: повідомлення про призначення пенсії, власне призначення пенсії або відмова. Результат можна отримати особисто.
Відмовити можуть з двох причин: якщо подано не всі необхідні документи або людина не має права на дострокову пенсію за віком. У першому випадку можна зібрати документи, яких бракує, і подати заяву ще раз.
Якщо відмова здається безпідставною, її можна оскаржити в окружному адміністративному суді. Подати позов може як сама людина, так і її представник — наприклад, адвокат. На звернення є шість місяців від дня, коли людина дізналася про порушення свого права.
У самому позові необхідно вказати основну інформацію, зокрема:
До заяви додають докази — листування з органом влади, копії заяв, відповіді від установ, довідки. Також потрібна квитанція про сплату судового збору або документи про право не платити його.
Коли суд приймає позов, справу починають розглядати не пізніше ніж через 60 днів, а сам розгляд триває до 30 днів.
Нагадаємо, переселенців з Донецької області відтепер можуть отримати консультації від Пенсійного фонду у WhatsApp. Для них створили спеціальну групу, де обіцяють надавати практичну допомогу та консультації фахівців.