Для ВПО із Добропільської громади в Києві проведуть безкоштовні юридичні консультації: як та коли долучитися

Безоплатні юридичні консультації можуть отримати ВПО Добропільської громади. Цього разу їх організують у Києві. Які види допомоги можна отримати та куди звертатися — читайте далі.

Про це повідомили у Добропільській МВА.

Юристи благодійного фонду “Право на захист” надаватимуть безоплатні юридичні консультації у Києві на базі осередку підтримку ВПО. Отримати допомогу зможуть вихідці з Добропільськох громади.

Фахівці консультуватимуть із питань компенсації за зруйноване житло та отримання житлових сертифікатів, відновлення документів, статусу ВПО, соціальних і пенсійних виплат, а також спадкових справ.

Захід пройде вже 24 березня — з 11 до 14 години — у Центрі життєстійкості “Мангуш”. Він працює за адресою: м. Київ, вул. Володимира Турця, 4. Завчасна реєстрація не потрібна.