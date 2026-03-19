"Залишають заявки, відмовляються виїжджати": у Добропіллі залишаються близько 900 людей

Могили у дворах Добропілля, березень 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Днями екіпаж “Білого Янгола” отримав декілька заявок на евакуацію та зумів заїхати в Добропілля, однак люди відмовилися виїздити. На середину безреня 2026-го у місті залишаються близько 900 цивільних. Росіяни стирають населений пункт з лиця землі авіабомбами.

Про ситуацію розповіли у поліції Донецької області.

За їхніми словами, російські війська методично стирають Добропілля з лиця землі авіабомбами, а небо контролюють дронами. Кілька КАБів впали неподалік евакуаційної групи, коли тим вдалося заїхати до міста на евакуацію за заявками — люди відмовилися покидати небезпеку.

Зокрема, поліціянти пішки обійшла адреси літніх жінок, яких попросили евакуювати їхні рідні. Відповідь була скрізь одна й та сама: “Я краще тут помру”, кажуть правоохоронці.

“Колись квітуче місто тепер понівечене та спорожніле. Посеред вулиці – могили. Через обстріли людей ховають біля будинків”, — уточнили у поліції.

Із понад 28 тисяч жителів, які мешкали в Добропіллі до повномасштабної війни, залишилось близько 900. Вони ховаються по підвалах, бо вийти на вулицю – дуже небезпечно через щільність атак окупантів.

У місті немає світла, води та зв’язку. Однак є локація, де можна зарядити телефон і з’єднатись з рідними. На момент візиту, зазначили у поліції, там перебувало близько 20 мешканців, однак жоден не погодився евакуюватись.

Нагадаємо, росіяни опублікували відео, на якому ватажок так званої “ДНР” Пушилін разом з військовими розгулює вулицями розбитого Мирнограда. У місті нібито залишаються 1,6 тисячі цивільних. Вони живуть серед руїн будівель, комунікацій там немає. Українська влада не визнає окупації населеного пункту, бої тривають його на околицях.