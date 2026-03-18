Росіяни публікують відео з Мирнограда: там нібито залишаються 1,6 тис. цивільних

Ватажок т.зв. "ДНР" Пушилін у Мирнограді з російськими військовими. Фото: з джерел окупантів

Росіяни опублікували відео, на якому ватажок так званої “ДНР” Пушилін разом з військовими розгулює вулицями розбитого Мирнограда. У місті нібито залишаються 1,6 тисячі цивільних. Вони живуть серед руїн будівель, комунікацій там немає. Українська влада не визнає окупації населеного пункту, бої тривають його на околицях.

Кадри з Мирнограда опублікував у своїх соціальних мережах ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін.

Окупанти привезли лідера квазіреспубліки та заступника адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка до розбитого Мирнограда. Армійці провели їм “екскурсію”, яку супроводжували історіями про “звільнення” українського міста. Так, вони стверджують, що там досі залишаються 1,6 тисячі цивільних.

“Вести корегування артилерії тут було важко. Нас чекали 1,6 тисячі людей, довго чекали. Місцеве населення нам допомагало, водою і якщо десь поїсти потрібно було, коли були проблеми з поставками. Вони (цивільне, — ред.) самі розповідають про це, що і поранених наших переховували”, — кажуть загарбники.

Дорогою через понівечене місто росіяни зустріли одного з 80-річних місцевих, якого називають “дядьком Сашою”. На камеру пенсіонер тисне загарбникам руку та просить привезти йому продуктів та цигарок. Крім того, цікавиться переоформлення документів на російські.

“От пенсія у мене хохляцька (зневажлива форма української, — ред.) 17 500 гривень була, а тепер російська ж буде? Кінчайте вже з цією бандою, удачі вам”, — каже чоловік.

Питання так званого “прискоренного” процесу оформлення російських паспортів, зі слів окупантів, цікавить жителів Мирнограда. Загарбники обіцяють їм пенсійні виплати та іншу гуманітарну підтримку. Також, мовляв, місцеві нарікають, що без документів працювати можна лише нелегально.

Зазначимо, що нині українська влада не офіційно не визнає Мирноград тимчасово окупованою територією. Оборонці стверджують, що боротьба за північні околиці триває.

Нагадаємо, цьогоріч Мирноградська громада отримала у своє розпорядження понад 246 мільйонів гривень до бюджету. Більше заклали на соцзахист, зокрема нові види соціальної допомоги військовим і членам їхніх родин. Решту ж передбачили на інші галузі, але не оборону.