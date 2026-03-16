Бюджет Мирноградської громади на 2026 рік. Колаж: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Цьогоріч Мирноградська громада отримала у своє розпорядження понад 246 мільйонів гривень до бюджету. Більше заклали на соцзахист, зокрема нові види соціальної допомоги військовим і членам їхніх родин. Решту ж передбачили на інші галузі, але не оборону. Та за прикладом минулого року витрати на неї ще можуть зрости в рази.

Детальніше про розподіл бюджету Мирноградської громади на 2026 рік розповідаємо в матеріалі.

Про заплановані витрати на цей рік журналістам Вільного Радіо розповіли у відповідь на запит до Мирноградської міської військової адміністрації.

Всупереч низьким власним доходам бюджет Мирноградської громади на 2026 рік більший за торішній

Збільшення місцевого бюджету у громаді прогнозували ще у серпні 2025 року. Тоді очікували, що він складе майже 188,8 мільйона гривень — тобто зросте приблизно на 22 мільйони порівняно із першим затвердженим бюджетом на 2025 рік. Та реальність перевищила очікування: цьогоріч Мирноградська МВА матиме у своєму розпорядженні 246,6 мільйона для потреб жителів.

Такій сумі громада завдячує коштам із державного й обласного бюджетів, адже її власні доходи цьогоріч зменшилися на понад 16 мільйонів гривень.

“Руйнація значної частини виробничої, транспортної інфраструктури та житлового фонду, установ і організацій, що забезпечують соціально важливі функції критичної інфраструктури, завдані збитки сільському господарству внаслідок постійних обстрілів, відтік працездатного населення — усе це позначилося на місцевому бюджеті та спровокувало зменшення обсягів податкових надходжень”, — прокоментували ситуацію в Мирноградській МВА у відповідь на запит журналістів Вільного Радіо.

На старті видатки на оборону й захист від надзвичайних ситуацій скоротили в десятки разів

Згідно з відповіддю місцевої ВА, у 2025 році Мирноградська громада витратила на заходи щодо надзвичайних ситуацій і оборони 257 мільйонів гривень — тобто суму, яка на понад 90 мільйонів перевищила перший затверджений бюджет.

“Спрямування коштів на виконання заходів щодо надзвичайних ситуацій та оборони є одним із пріоритетних напрямків у громаді, на який направляються акумульовані фінансові ресурси, в тому числі залишки коштів, що утворилися на початок року за результатами виконання бюджету”, — розповіли про фінансування галузі в Мирноградській МВА.

Утім, цьогоріч на оборонну сферу заклали лише близько 7,7 мільйона гривень:

4,7 мільйона — на поповнення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (порівняно з минулим роком на це виділили на 1,2 мільйона більше);

2 мільйони — на саме запобігання й ліквідацію наслідків;

982,5 тисячі — на підтримку сектору безпеки та оборони України шляхом надання субвенції з місцевого бюджету.

Такі суми розрахували відповідно до визначених потреб і звернень, які громада отримала на час затвердження бюджету. Однак протягом року ці видатки можуть збільшити. Зокрема, громада може перерозподілити кошти, закладені на інші заходи щодо соціально-економічного розвитку територій.

Коштів на соціальний захист виділили більше — частково вони підуть на нові види допомоги

Цьогоріч у Мирноградській громаді суттєво зросли видатки на соціальне забезпечення — запланували 32,8 мільйона гривень проти 21,6 мільйона у 2025 році. Зокрема, понад 13,9 мільйона з бюджету хочуть спрямувати на матеріальну допомогу жителям. Найбільше заклали для:

людей похилого віку, які перебувають у складних життєвих обставинах — 4,9 мільйона (одноразово по 10 тисяч);

сімей із дітьми з інвалідністю та багатодітних родин — 1,7 мільйона (по 10 тисяч);

мобілізованих під час воєнного стану — 1,3 мільйона (по 33 280 гривень).

Також у громаді затвердили три соціальні програми, за якими передбачили нові види допомоги на понад 5,9 мільйона гривень. Загалом вони так чи інакше стосуються військовослужбовців, ветеранів, зниклих безвісти, звільнених із полону й загиблих захисників:

важкопораненим військовослужбовцям — сукупно 2,2 мільйона;

захисникам та захисницям України, ветеранам війни до Дня захисників і захисниць України — 800 тисяч;

одноразова допомога звільненим із полону військовослужбовцям — 750 тисяч;

на спорудження памʼятника — 600 тисяч;

членам сімей загиблих (померлих) захисників чи захисниць України на поховання зазначених загиблих (померлих) — 500 тисяч;

дітям зниклих безвісти за особливих обставин, загиблих (померлих) захисників чи захисниць України до Дня захисників і захисниць України — 290 тисяч;

сімʼям зниклих безвісти за особливих обставин — 275 тисяч;

на ліки, які не входять до переліку безкоштовних ліків НСЗУ для ветеранів війни — 225 тисяч;

на санаторно-курортне лікування ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України або соцвідновлення на умовах рівного співфінансування з обласним бюджетом — 210 тисяч;

ветеранам, які здобувають призові місця у спортивних заходах з адаптивних видів спорту на державному та місцевому рівнях, — 60 тисяч гривень.

Нові види допомоги, передбачені в бюджеті Мирноградської громади на 2026 рік. Візуалізація: Вільне Радіо

Фінансування простору для ВПО й релокованих медзакладів збільшили, а щодо житла домовляються

У 2026 році в Мирноградській громаді заклали 443 тисячі гривень на роботу публічного простору підтримки жителів “З Мирноградом у серці”, що працює у Дніпрі. Це на 20,2 тисячі більше, ніж було торік. Передбачили й кошти для однойменного медичного хабу, що діє за тією ж адресою, — замість тогорічних 105,1 тисячі гривень запланували 145,8 тисячі.

Зауважимо, що збільшення фінансування торкнулося й інших медзакладів громади. Так, для Мирноградського центру первинної медико-санітарної допомоги у Камʼянському Дніпропетровської області та Кропивницькому передбачили 446 тисяч проти 398,5 тисячі у 2025 році, а для центральної міської лікарні в селі Оринин на Хмельниччині ця різниця стала найсуттєвішою — близько 1,4 мільйона замість 531,7 тисячі гривень.

Крім того, у 2026 році Мирноградська громада планує реконструювати для лікарні приміщення під реабілітаційну та амбулаторну допомогу. На це може знадобитися 30 мільйонів гривень. А ще одним її проєктом в Оринині може стати реконструкція приміщень для надання послуги підтриманого проживання на 45 мільйонів гривень. Це перший, але найімовірніше не останній проєкт громади, повʼязаний із житлом.

“Наразі Мирноградською міською територіальною громадою опрацьовується питання щодо можливості будівництва соціального житла для мешканців громади шляхом реалізації спільного проєкту на умовах співфінансування, а також надання послуги підтриманого проживання, де розглядається проведення реконструкції. На реалізацію зазначених проєктів громада планує направити кошти бюджету Мирноградської міської територіальної громади та залучити донорів і благодійників”, — розповіли детальніше в місцевій ВА.

Комунальні підприємства й заклади громади поки не скорочують — на їхню підтримку виділили кошти

Два комунальних підприємства Мирноградської громади — Служба єдиного замовника і Бюро технічної інвентаризації — вже призупинили діяльність. Тож на початку 2026 року продовжує працювати лише її Багатогалузеве обʼєднання комунального господарства.

“Багатогалузеве обʼєднання комунального господарства Мирноградської міської ради залучене до виконання завдань та заходів, направлених на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в тому числі облаштуванні військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд спільно з військовими адміністраціями населених пунктів та військовим командуванням”, — ідеться у відповіді.

Наразі призупиняти його діяльність у громаді не планують. Цьогоріч у її бюджеті заклали понад 5,5 мільйона на фінансову підтримку КП.

Поки не розглядають і скорочення закладів освіти — це стосується не тільки садочків і загальноосвітніх шкіл, а й спеціалізованих закладів. Так, у 2026 році місцеву музичну школу мають профінансувати на 9,3 мільйона гривень, а дитячо-юнацьку спортивну школу — на 3,4 мільйона.

Раніше ми розповідали, що поки скорочувати заклади освіти не планують і в Бахмутській громаді, хоча у 2025 році там закрили дві школи й сім садочків.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо підготували серію текстів про бюджети громад Донеччини на 2026 рік і те, як їх планують розподілити. Ви вже можете прочитати: