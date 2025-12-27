Колаж: Вільне Радіо

У 2026 році Новогродівська громада отримає менше податкових надходжень від жителів, але загальний бюджет виросте майже втричі завдяки коштам з держави. У планах — матеріальна допомога ВПО і сім’ям з дітьми, підтримка ветеранів та медичних закладів, фінансування шкіл і садочків.

У Новогродівській міській військовій адміністрації пояснили, як формуватиметься бюджет громади у 2026 році, на що саме планують витрачати кошти та якої підтримки можуть очікувати переселенці.

Цю інформацію журналісти Вільного Радіо отримали у відповідь на інформаційний запит до начальника Новогродівської міської військової адміністрації Костянтина Дробота.

Попри падіння власних доходів, бюджет зросте: з чого складатиметься фінансова основа громади у 2026 році

У 2026 році очікується, що власні доходи бюджету Новогродівської громади становитимуть 13 млн 918 тис. грн. Із цієї суми 13 млн 791 тис. грн припадає на загальний фонд, ще 127 тис. грн — на спеціальний.

Для довідки: Загальний фонд бюджету — це основна частина коштів громади, з якої фінансують щоденні потреби: зарплати працівникам бюджетної сфери, утримання закладів, оплату комунальних послуг та інші поточні витрати. Спеціальний фонд — це цільові кошти, які можна використовувати лише на конкретні потреби, наприклад ремонти, закупівлю обладнання або реалізацію окремих проєктів.

Головним джерелом наповнення бюджету, як і раніше, залишається податок на доходи фізичних осіб. Він формує понад три чверті всіх власних доходів громади — 76,4%, або 10 млн 541,1 тис. грн.

Втім, як зазначають в адміністрації, власні та закріплені доходи у 2026-му будуть майже на 47% меншими, ніж було прописано в цьогорічному бюджеті. На це є декілька причин:

по-перше, зменшується кількість платників ПДФО, що призводить до скорочення надходжень цього податку більш ніж на 2,3 млн грн;

по-друге, у 2026 році громада не отримає разових надходжень від операцій із тимчасово вільними коштами бюджету, як було цього року. У 2025-му громаді вдалось отримати майже 8,93 млн грн після погашення військових облігацій внутрішньої державної позики. Але після цього інвестування тимчасово вільних коштів не здійснювалося.

Водночас загальний обсяг бюджету громади у 2026 році зросте передусім завдяки трансфертам із державного бюджету. Наступного року громада очікує отримати від держави 161 млн 616,2 тис. грн, тоді як у 2025 році ця сума становила 52 млн 628 тис. грн. На цьому тлі, як зазначають у військовій адміністрації, власні доходи громади залишаються обмеженими, тож підхід до планування та використання бюджетних коштів має бути зваженим.

Податок на доходи фізичних осіб, отримані на території громади. За Законом, 60% з нього спрямовують у місцеві бюджети

Для довідки: Новогродівська міська територіальна громада у Покровському районі має 15 населених пунктів, і всі вони в окупації.

Соцвиплати у громаді планують одразу на три роки вперед і вже закладають уніфіковані суми, визначені областю

Управління соцзахисту населення Новогродівської громади підготувало проєкти двох соціальних програм на 2026-2028 роки. Одна з них фокусується на допомозі мешканцям, які виїхали до безпечних регіонів України, а друга — на підтримці захисників.

Як зазначили в адміністрації, суми виплат визначили з урахуванням уніфікованих розмірів, які погодили в Донецькій ОВА.

Зокрема, прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу платитимуть по 5 тисяч на облаштування житла за місцем тимчасового переміщення. Таких родин у громаді дві.

Одноразову допомогу по 5 тис. грн передбачили для 28 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для 119 сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Сім’ям з дітьми з інвалідністю та багатодітним родинам планують виплачувати по 10 тис. грн — загалом таких отримувачів 140.

По 5 тис. грн заклали для людей з інвалідністю, літніх людей, переселенців та людей з інших категорій у складних життєвих обставинах. Загалом на обліку у громаді перебувають 603 людини, які можуть отримати таку підтримку.

Окремо заклали допомогу для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС — по 10 тис. грн для 23 людей, а також по 15 тис. грн для 8 громадян, які зазнали поранень від вибухонебезпечних предметів, мають онкозахворювання або інші тяжкі діагнози.

Для людей похилого віку у складних життєвих обставинах (таких у громаді 76) передбачили по 10 тис. грн.

Також громада виплачуватиме матеріальну допомогу для проходження осінньо-зимового періоду, в тому числі переселенцям. Такі виплати зможуть отримати 4 509 людей по 10 тис. грн кожен.

Матеріальна допомога на поховання становитиме 10 тисяч гривень. Отримати таку виплату зможуть 15 громадян.

Жителям громади, яких мобілізували під час дії воєнного стану, виплачуватимуть по 33 280 грн (таку підтримку зможуть отримати 36 людей), а ті, хто вперше уклав контракт на військову службу, отримуватимуть по 50 тис. грн (по таку виплату зможуть звернутися 7 людей).

Цивільним, звільненим з полону, передбачена разова допомога по 150 тис. грн для двох отримувачів.

Окремо заклали виплату у 50 тис. грн для цивільної людини, яка отримала поранення або контузію під час виконання завдань військових адміністрацій.

До Дня захисників і захисниць України планують виплати по 10 тис. грн для 200 ветеранів війни з-поміж жителів громади, а також допомогу дітям загиблих або зниклих безвісти захисників і захисниць — по 5 тис. грн для 20 дітей. Для родичів зниклих безвісти за особливих обставин, передбачили по 25 тис. грн (отримати виплату зможуть 10 родин).

Окремо закладені кошти на допомогу звільненим з полону військовослужбовцям — по 50 тис. грн для двох людей, важкопораненим військовим — по 50 тис. грн для 22 отримувачів, а також на іпотечне кредитування для ветеранів війни — 200 тис. грн для однієї людини.

Також передбачені виплати на поховання загиблих захисників і захисниць та на спорудження пам’ятників — по 50 тис. грн.

Аби отримати матеріальну допомогу, потрібно звернутися до уповноваженого органу соцзахисту, зазначили у відповіді військової адміністрації.

Скільки заклали в бюджет Новогродівської громади на освіту та медицину в умовах війни

У проєкті бюджету громади на 2026 рік на освітню галузь запланували 36 265 049 грн. Ці кошти підуть на утримання закладів дошкільної та загальної середньої освіти, будинку дитячої творчості, центру професійного розвитку педагогів та інших освітніх установ, а також на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.

Призупиняти роботу освітніх закладів громада наразі не планує. Це питання розглядатимуть лише у разі значного зменшення кількості учнів.

У 2026/2027 навчальному році громада забезпечуватиме роботу трьох шкіл та трьох дошкільних закладів. Усі вони працюють дистанційно та переходити в офлайн-формат наступного року не планують.

Щодо медицини — на 2026 рік у бюджеті Новогродівської громади передбачили 3 081 339 грн для КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги”. Цю суму спрямують на підтримку роботи закладу та надання місцевих стимулів працівникам у період воєнного стану.

За ці кошти мешканці громади можуть отримати безоплатні та пільгові ліки за рецептами лікарів для певних груп населення та категорій захворювань. Частина суми піде на забезпечення людей з інвалідністю підгузками, урологічними прокладками та пелюшками.

Аби скористатися цими послугами, мешканцям потрібно звертатися до свого сімейного лікаря в КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги”. Лікар проводить огляд, визначає показання та оформлює рецепти або направлення.

Аби скористатися цими послугами, мешканцям потрібно звертатися до свого сімейного лікаря в КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги". Лікар проводить огляд, визначає показання та оформлює рецепти або направлення.