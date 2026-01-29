З чого складається бюджет Шахівської громади у 2026 році. Колаж: Вільне Радіо

Через бойові дії Шахівська громада втратила більшість стабільних податкових надходжень. У бюджеті на 2026 рік — менше грошей, більше управлінських витрат і жодної гривні на розвиток. Натомість громада підтримує соціальні програми цивільних та військових. Розповідаємо, з чого складається бюджет громади, на що йдуть гроші і як вона працює в умовах війни.

Інформацію журналісти Вільного Радіо отримали у відповідь на запит до Шахівської сільської військової адміністрації та з проєкту бюджету громади на 2026 рік.

Чому бюджет Шахівської громади у 2026 році різко скоротився

Бюджет Шахівської громади у 2026 році зменшився приблизно на чверть у порівнянні з попереднім роком. Ключова причина — активні бойові дії на всій території громади, які безпосередньо вплинули на її дохідну частину. Станом на 16 грудня 2025 року у бюджеті заклали понад 107 млн грн доходів.

Через воєнний стан та відповідні норми Податкового кодексу України на територіях, де тривають бойові дії або була окупація, тимчасово не нараховуються і не сплачуються низка місцевих податків. Йдеться, зокрема, про плату за землю, податок на нерухомість, екологічний податок, мінімальне податкове зобов’язання та єдиний податок четвертої групи. Фактично це означає, що громада втратила значну частину стабільних джерел наповнення бюджету.

Падіння надходжень відчули ще у 2025 році, а в 2026-му ця тенденція закріпилася. Держава частково компенсує такі втрати через додаткову дотацію з державного бюджету для громад, що постраждали внаслідок повномасштабної агресії Росії. Однак ці кошти не перекривають усі втрати, що й відбилося на загальному обсязі бюджету.

З чого складаються власні доходи громади у 2026 році

Попри війну, бюджет Шахівської громади у 2026 році формально залишається майже повністю “власним”: без урахування трансфертів власні та закріплені доходи становлять близько 102 млн грн, або 94% від затвердженого обсягу бюджету. Водночас порівняно з попереднім роком ці доходи зменшилися більш ніж на 35 млн грн.

Основою бюджету тут є податок на майно — це понад 60% усіх власних надходжень (майже 62 млн грн). До нього входять земельний податок, орендна плата та податок на нерухомість. Ще 11,7 млн грн забезпечує податок на доходи фізичних осіб.

Крім цього, бюджет наповнюють:

єдиний податок — понад 11 млн грн;

податок на прибуток комунального підприємства — 290 тис. грн;

акциз з роздрібної торгівлі підакцизними товарами — 185 тис. грн;

плата за адмінпослуги через ЦНАП — 132 тис. грн.

Окремо заклали так звані “інші надходження” — майже 10 млн грн. Водночас у громаді визнають, що через продовження бойових дій структура доходів протягом року може змінюватися, і частину запланованих податкових надходжень, імовірно, знову замінять державною дотацією.

Чому в проект бюджета закладали багатомільйонні неподаткові доходи, які потім “зникають”

Фактичні неподаткові надходження громади у 2025 році становили трохи більше 1 млн грн, хоча спочатку закладали майже 29 млн.

Переважна частина коштів — понад 930 тис грн — це повернення коштів від постачальників за невиконаними договорами минулих періодів. Тобто це не регулярні платежі. Інші неподаткові надходження — адміністративні штрафи, плата за адмінпослуги, державне мито, оренда водних об’єктів — сумарно не відігравали суттєвої ролі у доходах громади.

Також на момент ухвалення бюджету освітню субвенцію з держбюджету затвердили без розподілу по громадах, тож її тимчасово віднесли до “інших неподаткових надходжень”.

На початок року все узгодили, тож громада фактично не матиме неподаткових доходів.

Для довідки: Дотація — це гроші, які передають із одного бюджету іншому для фінансування потреб, на які не вистачає власних доходів. Дотації виділяють без цільового призначення, тож отримувач може сам визначати, на що підуть ці гроші. Повертати їх надавачу не потрібно. Субвенція — це гроші, які виділяють на конкретні потреби: освіту, медицину, інфраструктуру тощо. Наприклад, громада може отримати субвенцію на ремонт доріг або виплату зарплат медикам, і витратити ці кошти на щось інше не можна. Якщо використати їх не в повному обсязі, невитрачену частину можуть вимагати повернути.

Дотації та субвенції: скільки отримає громада від держави

Станом на момент ухвалення бюджету на 2026 рік у Шахівській громаді заклали 6,7 млн грн офіційних трансфертів. Після коригування бюджету наприкінці грудня ця сума зросла до 12,8 млн грн, головним чином за рахунок освітньої субвенції на період із січня по серпень.

До структури трансфертів входять:

базова дотація — 4,79 млн грн;

додаткова дотація для територій, де ведуться бойові дії — 1,8 млн грн;

освітня субвенція — 6,1 млн грн;

невеликі обласні субвенції — 123 тис. грн.

Для порівняння: упродовж 2025 року громада фактично отримала 116,9 млн грн міжбюджетних трансфертів, що на 104,1 млн грн більше, ніж наразі затверджено в бюджеті на 2026 рік. Різниця значна, але таке порівняння умовне, адже у 2025 році значна частина коштів надходила вже протягом бюджетного року.

Якщо ж порівнювати затверджені на початок року суми, то у 2026-му трансферти навіть зросли приблизно на 2,2 млн грн. Водночас освітня субвенція скоротилася на 1,1 млн грн — через призупинення роботи однієї зі шкіл громади з вересня 2025 року. Ідеться про Золотоколодязьку загальноосвітню школу I–III ступенів.

Управлінські витрати не скоротилися разом із бюджетом

Попри скорочення загального бюджету майже на 25%, частка управлінських витрат у бюджеті Шахівської громади у 2026 році зросла майже до 70%. У самій громаді пояснюють це зміною характеру роботи органів управління.

У Шахівській громаді наголошують: активні бойові дії, релокація комунальних установ і евакуація населення не зменшили обсяг повноважень органів місцевого самоврядування, а навпаки — додали нові. Адміністрація бере участь у заходах з укріплення оборони Донецької області, координує роботу релокованих закладів, опікується потребами евакуйованих мешканців загалом та соціальними програмами для пільговиків.

В адміністрації зазначають, фактичні управлінські витрати зросли на 11,8%. Це лише невелике підняття зарплат, щоб втримати працівників.

Разом із цим частину управлінських витрат у 2026 році все ж оптимізували. Зокрема, скоротили витрати на матеріально-технічне забезпечення, а також на оплату комунальних послуг — значною мірою завдяки дистанційній роботі персоналу після релокації установ.

Зовнішнє фінансування і соціальна підтримка: на що робить ставку громада у 2026 році

У 2026 році Шахівська громада розраховує не тільки на власний бюджет і державні трансферти. В адміністрації зазначили, постійно шукають різні джерела зовнішнього фінансування — інвесторського та донорського. При цьому йдеться не лише про прямі грошові надходження, а й про технічну та гуманітарну допомогу, яка частково дозволяє закривати потреби громади без додаткового навантаження на бюджет.

Окремий фокус цієї роботи — забезпечення житлом мешканців громади, які були змушені залишити свої домівки через повномасштабне вторгнення. Саме в цьому напрямку громада наразі намагається залучати додаткові ресурси ззовні. Але деталей наразі не повідомляють.

Паралельно у 2026 році в громаді запроваджують кілька нових програм соціальної підтримки, орієнтованих передусім на військовослужбовців та постраждалих від війни. Загалом на ці програми заклали понад 2 млн грн.

Зокрема, у 2026 році діятиме:

соціальна програма “Турбота” з бюджетом 635 тис. грн, спрямована на підтримку вразливих категорій населення;

програма надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та цивільним особам, звільненим з полону, розрахована на 2026–2027 роки, з фінансуванням 400 тис. грн;

програма матеріальної допомоги особам, мобілізованим під час воєнного стану — 665,6 тис. грн;

програма одноразової допомоги особам, які вперше уклали контракт на проходження військової служби, з бюджетом 300 тис. грн.

Розподілення коштів за новими соціальними програмами Шахівської СВА. Інфографіка: Вільне Радіо

Для отримання будь-якого з видів матеріальної допомоги від громади переселенцям та мешканцям необхідно звернутися до сектору соціального захисту населення з письмовою заявою (у довільній формі). Заяву можна подати: електронною поштою на офіційну адресу Шахівської сільської військової адміністрації [email protected];

поштовим зв’язком на адресу релокованих виконавчих органів громади: Черкаська область, м. Золотоноша, Садовий проїзд, 2. Для попередньої консультації щодо переліку документів та умов отримання допомоги мешканцям радять звертатися за телефоном:

+38 050 015 04 48.

Освіта, медицина та релоковані установи: що запланували на 2026 рік

У 2026 році Шахівська сільська територіальна громада хіба частково підтримуватиме напрямок освіти та охорони здоров’я, враховуючи евакуацію.

Освіта: один заклад і мінімально необхідні витрати

Заплановані на 2026 рік видатки на освіту складаються насамперед із захищених статей бюджету — це заробітна плата працівників та нарахування на неї. Окрім цього, кошти передбачають для програми “Обдаровані діти”, а також на окремі соціальні заходи, зокрема закупівлю солодких подарунків до Дня Святого Миколая для вихованців дитячих садків і учнів школи. Загалом у проєкті бюджету заклали близько 27 млн грн.

Станом на початок навчального року в громаді функціонує лише один заклад загальної середньої освіти. У ньому навчаються 138 учнів. Інша школа громади — Золотоколодязька ЗОШ І–ІІІ ступенів — з 1 вересня 2025 року призупинила надання освітніх послуг через відсутність учнів.

Окремий напрям — інклюзивна освіта. У Шахівському закладі загальної середньої освіти навчаються 11 дітей з особливими освітніми потребами у восьми класах. Для їхнього супроводу уклали угоду про співпрацю з Інклюзивно-ресурсним центром Іллінівської громади. Для допомоги дітям і педагогам залучають сім асистентів.

Додатково громада працює над укладенням угоди про співпрацю з дитячо-юнацькою спортивною школою Золотоніського району Черкаської області. А у багатофункціональному просторі в селі Кропивна вже облаштували тренажерний зал.

У закладах дошкільної освіти станом на вересень 2025 року перебувають 15 дітей.

Охорона здоров’я: пауза в роботі та спроба відновлення

Ситуація з первинною медициною у громаді залишається складною. Через звільнення сімейних лікарів діяльність КП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” тимчасово призупинили. Цей заклад раніше релокували до Черкаської області. Наразі громада шукає працівників для укомплектування медзакладу.

Розбита обстрілами Шахівська амбулаторія сімейної медицини, Шахове, Донецька область, 5 травня 2025 рік. Фото: Суспільне Донбас

У бюджеті на напрям медицини окремі витрати не прописували. Але у військовій адміністрації зазначили, що на перспективу затвердили Програму фінансової підтримки ЦПМСД на 2026 рік. Конкретні суми не надали, але зазначили пункти, на які мають йти кошти:

виплата заробітної плати та нарахування;

придбання пального, медикаментів, медичних матеріалів і дезінфекційних засобів;

оплата послуг інтернету, користування електронною системою “Хелсі”, обслуговування оргтехніки;

оплата електроенергії.

Але для відновлення роботи первинної ланки та реалізації цих коштів, необхідно вирішити кадрове питання.

Частину своїх установ Шахівська громада вже евакуювала до Черкаської області. Там працюють координаційний центр підтримки населення, Центр надання адміністративних послуг, а також освітній і культурний центр громади.

Також наприкінці літа запрацював прихисток для літніх самотніх людей — як відділення підтриманого проживання людей похилого віку та людей з інвалідністю комунальної установи “Центр надання соціальних послуг Шахівської сільської ради”. Наразі у ньому проживають 16 людей.

Крім цього, громада планує відкриття ще одного місця тимчасового проживання на базі будинку-інтернату в селі Кропивна Золотоніського району. Там планують розмістити до 90 людей. На цей момент триває підготовча робота — укладання договорів на електро- та газопостачання.

Підтримка Сил оборони і відсутність бюджету розвитку: реалії воєнного часу

У 2026 році Шахівська сільська територіальна громада планує, як і раніше, підтримувати Сили оборони України коштами з бюджету громади, у тому числі за рахунок субвенцій. В адміністрації зазначають: це відбувається щороку, і 2026-й не стане винятком.

Кошти на підтримку армії виділяють за зверненнями конкретних військових частин. Фіксованих норм або обов’язкових сум для таких витрат немає. Через активні бойові дії надходження до бюджету нестабільні, тому громада може допомагати лише в межах тих коштів, які реально має на конкретний момент.

У 2025 році по Шахівській громаді є дані про один з найнижчих показників допомоги ЗСУ в регіоні . З відповіді Вільному Радіо на запит тут уточнювали про 1,1 млн підтримки на конкретний запит від частин, і у відкритих джерелах даних про інші гроші на цей напрямок немає.

Чому у бюджеті Шахівської громади немає коштів на розвиток

У бюджеті Шахівської громади на 2026 рік не передбачені видатки бюджету розвитку. В адміністрації пояснюють це двома основними причинами.

Перша — брак грошей. Через бойові дії громада має обмежені власні доходи, тому всі наявні кошти спрямовують на першочергові потреби: управління, соціальну підтримку, освіту, медицину та безпеку. На розвиток у таких умовах ресурсу просто немає.

Друга причина — зміна підходів до планування розвитку. Тепер громади мають формувати бюджет розвитку на основі середньострокового плану пріоритетних інвестицій. Шахівська громада не могла затвердити такий план раніше, бо її попередня стратегія розвитку діяла лише до 2025 року.

У 2025 році громада розробила нову Стратегію розвитку до 2027 року. Після проходження екологічної оцінки її планують затвердити у 2026 році. Паралельно громада готується ухвалити середньостроковий інвестиційний план на 2027–2029 роки. Саме в ньому вже мають з’явитися напрями бюджету розвитку, але не раніше 2027 року.

Раніше ми розповідали, яким буде бюджет Удачненської громади на 2026 рік. Цьогоріч там будуть керуватись майже вдвічі меншим бюджетом, ніж минулого року.

