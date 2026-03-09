Як Соледарська громада розподілила бюджетні кошти у 2026 році. Колаж: Вільне Радіо

Цьогоріч Соледарська громада закладає на соціальний захист приблизно 41% видатків свого бюджету — 62 млн грн. Це виплати військовим, родинам загиблих, переселенцям та іншим пільговим категоріям. Водночас власних доходів у громади лише 14,2 млн грн.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували проєкт бюджету Соледарської громади на 2026 рік і його основні зміни. Також брали до уваги окремі пункти бюджету 2025 року та відповіді на інформаційний запит до Соледарської міської військової адміністрації. У матеріалі розповідаємо, як змінився бюджет і куди саме спрямують гроші.

Дефіцит у 49 млн грн: як змінився бюджет Соледарської громади порівняно з першою версією

Бюджет Соледарської міської громади на 2026 рік спочатку затвердили у розмірі 84,2 млн грн. Саме стільки передбачили і доходів, і видатків — бюджет був формально збалансованим.

Однак уже в січні – на початку березня до документа кілька разів вносили зміни. І станом на 9 березня фінансові показники суттєво відрізняються від стартових.

Доходи бюджету нині визначені на рівні 102,4 млн грн. Видатки — 151,53 млн грн. Різницю в понад 49 млн грн покривають передусім із залишків минулорічного бюджету.

Фактично трохи більше ніж за два місяці обсяг видатків зріс на 67,3 млн грн — це майже на 80% більше від початково затвердженої суми.

Звідки з’явилося додаткове фінансування і куди його спрямують

Зростання бюджету пов’язане не з різким збільшенням власних доходів громади, а насамперед із надходженням державних і обласних субвенцій. Найбільший блок додаткових коштів — освітня субвенція від держави в понад 15,3 млн грн. Ці гроші розраховані на січень–серпень 2026 року, і спрямують їх передусім на оплату праці педагогічних працівників.

Частину додаткового фінансування спрямують на соціальний захист і соцзабезпечення. Це включає матеріальні виплати, компенсацію оренди приміщень, відшкодування комунальних послуг та інші поточні видатки.

Також передбачили кошти з обласного бюджету на щомісячну матеріальну допомогу дітям, чиї батьки загинули, потрапили в полон або зникли безвісти під час захисту держави.

Окремий напрям — підтримка Сил оборони. У бюджеті передбачили кошти на закупівлю безпілотників, які передаватимуть безпосередньо військовим частинам для виконання бойових завдань.

В адміністрації додали, що збільшення видатків пов’язане з ростом фонду оплати праці та нарахуваннями на заробітну плату.

Доходи 2026 року: грошей менше, але структура зберігається

Якщо у 2025 році доходи бюджету Соледарської громади становили близько 178 млн грн, то на 2026 рік запланована значно менша сума — 102,4 млн грн. Фактично дохідна частина бюджету скоротилася майже на 76 млн грн.

Головна причина скорочення — зменшення обсягу державної підтримки, зокрема додаткової дотації для громад на деокупованих, тимчасово окупованих та постраждалих від бойових дій територіях.

Втім, попри скорочення, структура доходів залишається фактично незмінною за своєю логікою — громада і надалі критично залежить від міжбюджетних трансфертів.

Скільки власних доходів має громада

Загальний обсяг власних і закріплених доходів громади у 2026 році становить 14,22 млн грн — це 14% від усіх доходів бюджету. Інакше кажучи, з кожних 100 гривень доходів громади лише 14 гривень — це власний ресурс, решта — кошти держави та області.

Основним джерелом власних доходів залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО):

13 млн грн — ПДФО із заробітної плати;

400 тис. грн — ПДФО з інших доходів.

Місцеві податки дають ще менше — 820 тис. грн єдиного податку. Інших суттєвих джерел власних надходжень у бюджеті фактично немає.

Трансферти: структура державної підтримки

86% доходів громади у цьогорічному бюджеті — офіційні трансферти. Така ситуація досить типова для багатьох громад Донеччини, зокрема у Сіверській відсоток державних дотацій ідентичний.

Із загальної суми доходів 102,4 млн грн трансферти становлять близько 88,2 млн грн.

Найбільші з них:

66,7 млн грн — базова дотація з державного бюджету;

1,45 млн грн — додаткова дотація на функціонування територій, де ведуться бойові дії;

1,2 млн грн — додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих та тимчасово окупованих територіях;

15,39 млн грн — освітня субвенція;

1,6 млн грн — субвенція на доплати педагогічним працівникам;

755 тис. грн — субвенція на інклюзивно-ресурсний центр;

495,7 тис. грн — дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я;

567,6 тис. грн — інші субвенції (зокрема на соціальний захист).

Бюджет громади — це фактично набір цільових державних рішень. І попри скорочення загальної суми доходів, залежність громади від державного бюджету не зменшилася, а навпаки — зросла. Бо у 2025 році трансферти становили 82% доходів.

При цьому власна податкова база залишається вкрай обмеженою. Через втрату територій, руйнування інфраструктури та відсутність активної економічної діяльності громада не має можливості істотно наростити податкові надходження.

Видатки 2026 року: акцент зміщується на соціальний захист

У 2025 році понад половину бюджету Соледарської громади — 55% (133,9 млн грн) — становили видатки на загальнодержавні функції. Станом на лютий 2026 року на цей напрям у бюджеті передбачили 57,1 млн грн. Це менше, ніж торік, але все одно залишається однією з найбільших статей видатків. Фактично це утримання самої системи управління громади в умовах воєнного часу. В адміністрації зазначили, що гроші підуть на:

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

придбання товарів;

поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (зокрема субвенції до бюджету Бахмутського району та державного бюджету);

оплату праці та нарахування на заробітну плату.

Бюджет стає більш соціально орієнтованим

Найпомітніша зміна 2026 року — різке зростання частки соціального захисту. У 2025 році на соціальний захист і соціальне забезпечення спрямували 19,6% бюджету (47,8 млн грн). У 2026 році ця частка зросла до 41% від загального обсягу видатків — станом на березень на соціальний напрям заклали 62,3 млн грн.

Офіційні трансферти — це безоплатні та безповоротні кошти, що передаються з державного або інших місцевих бюджетів (обласних, районних) до бюджету територіальної громади для її фінансової підтримки й вирівнювання спроможності або на конкретні цілі.

Порівняння розподілу видатків бюджетних коштів Соледарської громади у 2025 та 2026 роках у відсотках. Інфографіка: Вільне Радіо

У 2026 році в Соледарській громаді діятимуть дві місцеві цільові програми соціальної підтримки:

Програма соціальної підтримки, адаптації та інтеграції мешканців громади з числа внутрішньо переміщених осіб на 2026–2028 роки (на цей рік заклали 39,8 млн грн);

Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України та членів їхніх сімей на 2026–2028 роки (станом на березень у бюджеті на це є 13,3 млн грн).

Разом на ці програми піде близько 53,1 млн грн, що пояснює високу частку соціального захисту у структурі видатків бюджету.

Програми передбачають як системну підтримку, так і одноразові виплати. Зокрема:

5 000 грн — людям у складних життєвих обставинах; сім’ям загиблих; дітям загиблих або зниклих безвісти; дітям-сиротам; вихідцям з дитячих будинків сімейного типу на облаштування житла;

10 000 грн — сім’ям з дітьми з інвалідністю, багатодітним родинам; допомога до Дня Захисників і Захисниць України; підтримка в осінньо-зимовий період; допомога на поховання;

15 000 грн — тим, хто зазнав поранень від вибухонебезпечних предметів; онко- та тяжкохворим; на соціальну адаптацію ветеранів;

20 000 грн — професійна адаптація людей, які звільнилися або збираються звільнитися з військової служби;

25 000 грн — сім’ям зниклих безвісти та сім’ям полонених;

30 000 грн — санаторно-курортне лікування ветеранів війни та членів їхніх сімей;

33 280 грн — мобілізованим під час дії воєнного стану;

50 000 грн — тим, хто вперше уклав контракт на військову службу; важкопораненим військовослужбовцям; звільненим з полону військовим;

150 000 грн — цивільним (у тому числі переселенцям), звільненим з полону;

200 000 грн — на забезпечення іпотечного кредитування для придбання житлових приміщень ветеранами війни.

Бюджет демонструє пріоритет: громада спрямовує значну частину ресурсу на тих, хто найбільше постраждав від війни.

Для довідки: У 2026 році на Донеччині планували запровадити однакові програми соціального захисту по всіх громадах. Виплати за ними теж анонсували рівні незалежно від ресурсів місцевих бюджетів. Якщо громада не зможе покрити ці видатки самостійно, їй мають спрямувати додаткову дотацію.

Якщо людина підпадає під одну з програм соціальної підтримки, звертатися потрібно до Управління соціального захисту населення Соледарської міської ради. Саме це управління прийматиме заяви, перевірятиме документи та ухвалюватиме рішення про виплати.

Звертатися можна до начальниці управління Анастасії Катажонової за телефоном (095)344-35-83 або на пошту [email protected].

Поки на сайті громади не публікували перелік необхідних документів, зразків заяв та пояснення щодо процедури подання. Але з березня вже почала засідати Комісія, яка розглядає заяви на матеріальну допомогу від мешканців громади.

Якщо необхідна консультація та допомога в заповненні документів, можна звертатися за наступними номерами з понеділка по пʼятницю з 8:00 до 17:00: (095) 563-92-90; (095) 463-06-57, (050)980-98-14, (099)276-24-01, (050)065-40-04.

Освіта: дистанційна робота та мінімальна мережа

У 2025 році на освіту витратили 28,5 млн грн (11,7% бюджету). У цьогорічному бюджеті частка освіти зросла до понад 20% — це 31,2 млн грн. Це пояснюється надходженням освітньої субвенції. Більша частина цих коштів — це оплата праці педагогічних працівників і працівників освіти.

Гроші також ідуть на:

підвищення кваліфікації педагогів;

функціонування освітнього простору у місті Дніпро (оренда приміщення, закупівля обладнання);

соціальну підтримку та мотивацію учнів — грошові винагороди за успіхи в навчанні, участь в олімпіадах і конкурсах;

одноразову матеріальну допомогу дітям-сиротам при досягненні 18-річчя;

виплату стипендій провідним спортсменам громади;

утримання та обслуговування шкільного транспорту;

програмне забезпечення, канцелярію, нагородну атрибутику.

Як зазначили у Соледарській ВА у відповіді на запит Вільного Радіо, станом на 6 лютого 2026 року у громаді працюють лише два заклади загальної середньої освіти, обидва — у дистанційній формі:

Соледарська загальноосвітня школа І–III ступенів №13 з поглибленим вивченням англійської мови,

Бахмутська загальноосвітня школа І–III ступенів Соледарської міської ради.

У цих двох школах навчаються 509 учнів.

Також у громаді у змішаному форматі працює інклюзивно-ресурсний центр, який обслуговує 37 людей.

Водночас 9 закладів загальної середньої освіти та 10 закладів дошкільної освіти громади припинили роботу.

Тобто мережа освітніх закладів фактично скорочена до мінімуму.

Охорона здоров’я: підтримка двох комунальних підприємств

На галузь охорони здоров’я у 2026 році передбачили 2,24 млн грн. Кошти спрямовують на фінансову підтримку Соледарської міської лікарні та Центр первинної медико-санітарної допомоги.

Нагадаємо, заклади переїхали до Дніпропетровської області та функціонують у місті Кам’янське та Жовті Води.

Водночас у структурі видатків 2026 року напрям громадського порядку і безпеки фактично відсутній. Але в громаді передбачили 800 тис. грн на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Для порівняння: у 2025 році на ці ж заходи витратили понад 24 млн грн (9,8% бюджету).

8 мільйонов гривень — на підтримку Сил оборони

У бюджеті Соледарської громади на 2026 рік вже передбачили 8 млн грн на підтримку Сил оборони України. Ці кошти підуть на придбання безпілотників.

Рішення про виділення коштів ухвалюватимуть після погодження з Донецькою обласною державною (військовою) адміністрацією. Тобто громада може передавати субвенції до державного бюджету або закуповувати необхідні речі для підрозділів — залежно від потреб і ухвалених рішень.

На тлі загального бюджету це не найбільша стаття витрат, але вона демонструє, що громада одразу закладає окремий ресурс саме на оборону.

Крім того, минулого року Соледарська громада виділила ЗСУ майже 27,7 млн грн за 15 зверненнями військових частин. Загалом звернень було 17, однак у двох випадках відмовили, оскільки підрозділи боронять державу поза межами громади.

Як пояснили нашим журналістам у Соледарській ВА, станом на лютий 2026 року у громади немає окремого затвердженого плану щодо залучення донорських коштів. Водночас громада підтримує робочі контакти та бере участь у підготовці проєктів. Тобто співпраця з донорами можлива, але конкретного публічного переліку проєктів або чіткої програми залучення фінансування наразі немає.

Раніше ми розповідали, яким буде бюджет Олександрівської громади на 2026 рік. Це одна з небагатьох громад на Донеччині, де сума цьогорічного бюджету перевищила показники минулого року. Завдяки цьому тут вдалося закласти додаткові кошти на соціальні програми.