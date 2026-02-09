Що заклали у бюджет Сіверської громади на 2026 рік. Колаж: Вільне Радіо

Цього року Сіверська громада знову житиме за дотаційним бюджетом, який майже повністю залежить від державних трансфертів. Лише 13,6% бюджету Сіверської громади у 2026 році становлять власні доходи, решта — дотації і субвенції з державного та обласного бюджетів.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували бюджет Сіверської громади на 2026 рік, окремі пункти бюджету 2025 року та отримали відповіді на інформаційний запит до Сіверської міської військової адміністрації. Далі розповідаємо про основні доходи й видатки громади на поточний рік.

Яким буде бюджет Сіверської громади у 2026 році

У проєкті бюджету на 2026 рік доходи й видатки Сіверської громади заклали на однаковому рівні — 56,7 млн грн. Це означає, що на старті бюджет формально збалансований: скільки грошей громада планує отримати, стільки ж планує й витратити. Такий підхід відповідає вимогам бюджетного законодавства і дозволяє уникнути дефіциту на етапі затвердження.

До речі, станом на листопад 2025 року Сіверська громада виконала видатків на 19,6 млн грн більше, ніж отримала доходів. Проте це не означало, що рік завершили з боргами — за підсумками грудня бюджет вдалося вирівняти. Про це свідчать річні дані виконання бюджету.

Практично весь ресурс на 2026 рік — 56,65 млн грн — припадає на загальний фонд бюджету. Спеціальний фонд є мінімальним і становить лише 16 тис. грн. Тобто бюджет громади орієнтований на щоденні потреби й обов’язкові видатки, а не на інвестиційні чи розвиткові проєкти.

Для довідки: Загальний фонд бюджету — це основна частина коштів громади, з якої фінансують основні статті: зарплати працівникам бюджетної сфери, утримання закладів, оплату комунальних послуг та інші поточні витрати. Спеціальний фонд — це цільові кошти, які можна використовувати лише на конкретні потреби, наприклад ремонти, закупівлю обладнання або реалізацію окремих проєктів.

Окремо у бюджеті передбачили оборотний залишок коштів — 56,65 тис. грн, або 0,1% видатків загального фонду. Це мінімальний фінансовий резерв, який громада може використати для тимчасових касових розривів — наприклад, коли видатки потрібно провести раніше, ніж надійдуть доходи. Але у цьому випадку резерв обмежений і не може стати джерелом фінансування нових програм чи суттєвих додаткових потреб.

Важливо розуміти, що цифри, які заклали у бюджет на початку року, не є остаточними. Упродовж бюджетного року їх можуть і, найімовірніше, будуть коригувати. Аналіз місцевого бюджету минулих років показує, що у Сіверській громаді такі коригування проводять регулярно.

Тобто початкові показники доходів і видатків слугують орієнтиром, а не жорсткою рамкою. Реальні цифри залежатимуть від обсягів трансфертів, рішень держави й області, а також від того, як складатиметься ситуація впродовж року.

Державна підтримка та власні доходи: від чого залежить бюджет Сіверської громади

Як і у 2025 році, бюджет Сіверської громади у 2026-му майже повністю залежить від державної підтримки. У проєкті бюджету на наступний рік 86,4% усіх доходів становлять офіційні трансферти — субвенції та дотації з державного та обласного бюджетів. Для порівняння, торік ця частка перевищувала 90%, тож громада залишається у тій самій фінансовій моделі — з мінімальними власними надходженнями.

Найбільший ресурс громада отримує у вигляді базової дотації з державного бюджету — 48,1 млн грн. Передусім кошти спрямовуватимуть на захищені статті видатків — зарплати, обов’язкові виплати, а також на першочергові потреби, пов’язані з реагуванням на надзвичайні ситуації.

Це кошти, які держава спрямовує на підтримку громад із низькою власною доходною базою. Фактично саме базова дотація забезпечує можливість утримувати бюджет громади на мінімально необхідному рівні.

Окрім цього, в бюджеті заклали додаткову дотацію з державного бюджету на функціонування територій, де тривають бойові дії, — 553,8 тис. грн. Такі кошти мають компенсувати частину витрат, пов’язаних із воєнними ризиками та обмеженими можливостями для наповнення місцевого бюджету.

Зазначимо, підтримка від держави стає визначальною і для бюджету інших громад, тому ситуація в Сіверській громаді — не унікальна. Зокрема, основним джерелом фінансування Мирненської громади залишаються державні кошти. Загальний обсяг бюджету Новогродівської громади у 2026 році зросте передусім завдяки трансфертам із державного бюджету. Впали до мінімального рівня за останні роки й власні доходи Бахмутської громади, тому бюджет тримається на державній підтримці.

Частину трансфертів громада отримує також із обласного бюджету Донецької області. Зокрема, 108,9 тис. грн спрямували на утримання закладів освіти та охорони здоров’я — це ті повноваження, які передали з державного рівня на місцевий. Також передбачили низку цільових субвенцій на соціальний захист: допомогу сім’ям загиблих захисників, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, компенсаційні виплати людям з інвалідністю та інші потреби.

Окремим рядком у бюджеті врахували інші субвенції з місцевих бюджетів — зокрема кошти від Званівської сільської громади та обласного бюджету на загальну суму понад 154 тис. грн.

Для довідки: Дотація — це гроші, які передають із одного бюджету іншому для фінансування потреб, на які не вистачає власних доходів. Дотації виділяють без цільового призначення, тож отримувач може сам визначати, на що підуть ці гроші. Повертати їх надавачу не потрібно. Субвенція — це гроші, які виділяють на конкретні потреби: освіту, медицину, інфраструктуру тощо. Наприклад, громада може отримати субвенцію на ремонт доріг або виплату зарплат медикам, і витратити ці кошти на щось інше не можна. Якщо використати їх не в повному обсязі, невитрачену частину можуть вимагати повернути.

Причини такої залежності — не лише воєнні дії, які тривають уже четвертий рік і фактично зруйнували місцеву економіку. В адміністрації зазначили, що зміни до Податкового та Бюджетного кодексів негативно вплинули на наповнення бюджету громад. Але про які саме зміни йдеться — не уточнили. Ймовірно — про зменшення надходжень до бюджету після передачі військового податку на доходи фізосіб із місцевих скарбниць до державної.

Водночас безпекова ситуація в громаді за останній рік сильно змінилася, що теж вплинуло на формування бюджету.

Для довідки: Початок 2025 року на Сіверському напрямку залишався стабільним, але з лютого лінія фронту почала рухатися на користь окупаційних сил. Спочатку щомісяця захоплювали лише невеликі ділянки — від 1 до 2,5 км², або просування взагалі не було, як у січні та квітні. Але з травня окупанти почали накопичувати сили для наступу на Сіверськ. Підготовка тривала до червня. Після цього темпи захоплення територій зросли в кілька разів і сягали від 23 до 54 км² на місяць. Активність російських військ залишалася високою й у вересні — з того часу вони наполегливо наступали на місто. Бої за Сіверськ тривали всю осінь. Російські війська захопили більшість Серебрянського лісу й у грудні змогли увійти до міста. 23 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські захисники відійшли із Сіверська. На такий крок пішли для збереження життів бійців, адже окупанти мали перевагу в живій силі та техніці. Вони не обмежилися окупацією міста та продовжили наступ.

Отже, фінансова стійкість Сіверської громади повністю тримається на підтримці від бюджетів державного та інших рівнів. Будь-які зміни в системі трансфертів безпосередньо впливатимуть на можливості громади фінансувати навіть базові видатки.

Які джерела формують власні надходження Сіверської громади у 2026 році

Власні доходи Сіверської громади цього року становитимуть лише 13,6% бюджету. У грошовому вимірі це 7,7 млн грн. Основне джерело власних коштів громади — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). На 2026 рік його надходження заклали на рівні 5,7 млн грн. Фактично це податок із зарплат тих небагатьох працівників і бюджетних установ, які продовжують працювати в громаді або зберігають податкову прив’язку до неї.

Ще 2 млн грн власних доходів громада планує отримати від місцевих податків і зборів, зокрема єдиного податку. Це кошти від підприємців, які формально залишаються зареєстрованими на території громади, навіть якщо фактична господарська діяльність суттєво обмежена або призупинена через війну.

Неподаткові надходження — плата за послуги бюджетних установ — у бюджеті 2026 року заклали на рівні лише 16 тис. грн.

Безпека залишається пріоритетом, але видатки на неї зменшуються

У 2025 році понад половину (51%) всіх видатків Сіверської громади спрямували на безпеку та громадський порядок. У 2026 році цю частку зменшили майже вдвічі. На заходи з безпеки, запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, а також на подолання наслідків стихійних лих заклали 24,8% від загального обсягу видатків.

Водночас протягом року громада планує додатково спрямовувати на безпекову сферу кошти вільного залишку бюджету, а також використовувати фінансування з обласного бюджету. Тобто фактичні витрати на безпеку можуть зрости вже під час виконання бюджету.

Попри скорочення частки безпекових видатків, перерозподілу коштів з цього або іншого напрямків на користь соціальної сфери не передбачили.

Частину коштів у 2026 році Сіверська громада планує спрямовувати на підтримку Сил безпеки та оборони. Йдеться про власні надходження громади. Кошти передаватимуть у вигляді субвенцій з місцевого до державного бюджету.

Рішення про виділення коштів ухвалюють на підставі офіційних звернень військових частин за умови погодження з відповідним командуванням. Тобто фінансування не здійснюватимуть автоматично або за фіксованими квотами, а розглядають кожен запит окремо.

Чітко встановлених норм або відсотків видатків на оборону для громади немає. Обсяги підтримки Сил оборони визначатимуть у межах фінансових можливостей бюджету та залежно від реальних надходжень протягом року.

Сіверська громада у 2025 році допомогла ЗСУ на 61,5 млн грн . Тут були рекордні для регіону 68 звернень від військових частин. За ці кошти купували транспорт, техніку для будівництва оборонних споруд та інші технічні засоби. Окремих перерахувань в обласний бюджет на оборону, судячи з даних оприлюдненого бюджету, тут не було.

Освіта і медицина: частки в бюджеті залишаються незмінними, хоча грошей буде менше

У 2026 році структура видатків на освіту і охорону здоров’я у Сіверській громаді майже не змінюється порівняно з попереднім роком. На освіту заклали 8,8% від загального обсягу видатків, на охорону здоров’я — близько 1%. У відсотках це навіть трохи більше, ніж було на початку 2025 році, але якщо перевести у гроші — то менше. Загальна логіка фінансування залишається тією самою.

В адміністрації зазначили, що низька частка видатків на освіту напряму пов’язана з призупиненням роботи більшості закладів. Схожа ситуація і в галузі охорони здоров’я.

Що саме фінансуватимуть у сфері освіти та медицини

Видатки на освіту в Сіверській громаді становлять понад 5 млн грн. Йдеться насамперед про утримання системи управління та забезпечення її роботи в умовах, коли більшість закладів освіти фактично не функціонує.

Зокрема, 3,1 млн грн спрямували на керівництво й управління у сфері освіти. Ще 1,08 млн грн заклали на надання дошкільної освіти. На загальну середню освіту коштом місцевого бюджету передбачили 700,5 тис. грн — як для надання послуг загальної середньої освіти, так і для їх забезпечення закладами освіти.

Окремо в бюджеті врахували витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних кадрів — 28,9 тис. грн, а також інші програми та заходи у сфері освіти — 75,0 тис. грн. Ще 11,0 тис. грн спрямували на інклюзивно-ресурсні центри.

У проєкті бюджету минулого року освіта становила трохи менше ніж 8%, але сума була майже втричі більшою — понад 14 млн грн.

Витрати на охорону здоров’я в бюджеті громади значно скромніші. На багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню у 2026 році заклали 540 тис. грн. На цю ж сферу минулого року заклали так само близько 1% (740 тис. грн).

Зазначимо, заробітну плату медичних працівників покриває Національна служба здоров’я України, тож у бюджеті громади заклали лише ті витрати, які не фінансує НСЗУ. Йдеться про утримання медичних закладів, оплату окремих послуг та виплату пільгових пенсій. Саме тому витрати на медицину здаються мінімальними у загальній структурі бюджету.

Порівняння видатків на медицину і освіту у проєктах бюджету Сіверської громади за 2025 та 2026 рік. Інфографіка: Вільне Радіо

Соціальні програми: без скорочень, але в межах можливостей

На початок 2026 року в Сіверській громаді не запровадили окремі принципово нові програми соціальної підтримки, однак уже розпочали оновлення чинних програм соціального захисту. Їх переглядають, щоб розширити коло отримувачів матеріальної допомоги та уніфікувати програми в усіх громадах.

Фінансування соціальної сфери громада планує збільшувати шляхом вільного залишку місцевого бюджету. Тобто конкретні суми допомоги й обсяги фінансування можуть змінюватися протягом року — залежно від фінансових можливостей громади.

Водночас уже зараз відомо, які категорії мешканців отримають посилену підтримку у 2026 році. Громада планує збільшити видатки на матеріальну допомогу:

онкохворим і тяжкохворим;

людям, які потребують оперативного втручання або дороговартісного лікування;

пораненим від вибухових предметів;

постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;

мобілізованим та людям, які вперше уклали контракт на військову службу;

звільненим з полону;

сім’ям зниклих безвісти;

учасникам бойових дій;

людям з інвалідністю внаслідок війни;

іншим категоріям, які потребують соціального захисту.

Наразі вносять зміни до соціальних програм, тому актуальні умови отримання допомоги, перелік документів і зразки заяв ще формуються. Після завершення цього процесу всю інформацію обіцяють опублікувати на офіційних ресурсах Сіверської громади.

Підсумок: бюджет без розвитку, але з можливістю змін

Міська адміністрація у відповіді на запит Вільного Радіо наголосила, що у бюджеті Сіверської громади на 2026 рік заклали всі обов’язкові витрати — зарплати, соціальні виплати, комунальні платежі та інші першочергові потреби.

Водночас бюджет не передбачає інвестиційних чи розвиткових проєктів, а залучення донорських коштів або обласних програм у 2026 році наразі не планують.

При цьому варто враховувати, що бюджет громади не є статичним документом. Протягом року його показники можуть суттєво змінюватися через перерозподіл коштів, додаткові трансферти або використання вільного залишку. Така практика вже застосовувалась у попередні роки і, очікувано, повториться у 2026-му.

