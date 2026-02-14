Начальник Черкаської селищної ВА Олексій Кривоконь. Колаж: Вільне Радіо

Понад половина доходів Черкаської громади у 2026 році — підтримка від держави. Водночас додаткова дотація з держбюджету скоротилася у 8 разів порівняно з минулим роком. У громаді визнають: грошей не вистачає для повного покриття витрат, і це вплине на якість соціальних послуг та стан інфраструктури. Розбираємо, скільки заклали в цьогорічному бюджеті на соцзахист, освіту та інші сфери, і як ці суми відрізняються від минулорічних.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Черкаської селищної військової адміністрації на інформаційний запит, а також з проєкту бюджету громади на 2026 та 2025 роки.

Соціальний захист і підтримка вразливих груп: мільйони на догляд, але мінімум — на пільги та ветеранів

Найбільше коштів у соціальному блоці бюджету Черкаської громади у 2026 році планують спрямувати на догляд за людьми, які через похилий вік, хворобу або інвалідність не можуть обслуговувати себе самостійно. На ці потреби заклали 3,8 мільйона гривень.

2,4 мільйона гривень визначили на підтримку людей з інвалідністю, ветеранів війни й захисників, а також їхню соціальну адаптацію та психологічну реабілітацію.

Додатково в бюджеті передбачили 200 тисяч гривень на оздоровлення та відпочинок дітей. Ще 158 тисяч гривень заклали на соціальні гарантії для людей, які доглядають за дітьми та хворими, що потребують сторонньої допомоги.

Водночас суми на пільги та підтримку окремих категорій населення залишаються мінімальними. У 2026 році на пільги для мешканців громади, за винятком ветеранів війни і праці та людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачили 10,4 тисячі гривень. Ще 30 тисяч гривень у бюджеті заклали на інші витрати, пов’язані з підтримкою ветеранів.

Окремим напрямом у бюджеті залишається підтримка переселенців та евакуйованих мешканців. У 2026 році на безпосередню допомогу ВПО планують спрямувати 125 тисяч гривень, ще 675 тисяч гривень — на інші пов’язані з цим потреби. Загалом на підтримку ВПО у громаді попередньо заклали 800 тисяч гривень.

Для порівняння, на початку 2025 року на ці ж цілі передбачали 953 тисячі гривень. Але упродовж року цю суму збільшували під час коригування бюджету відповідно до фактичних потреб, тож і цьогоріч обсяг фінансування, ймовірно, можуть переглянути.

Яка частина бюджету Черкаської громади піде на утримання ВА, оборону та комунальну сферу

Видатки на роботу апарату Черкаської селищної військової адміністрації зростуть порівняно з сумою, яку закладали на це в початковій версії бюджету на 2025 рік. Цього року на цю статтю заклали 4,7 млн грн, а торік — приблизно 3,8 млн грн. Однак протягом року фінансування збільшили, й у результаті витрати склали приблизно 4,8 млн грн.

На сферу ЖКГ в Черкаській громаді також планують спрямувати більше коштів, ніж у 2025 році. Так, на благоустрій та роботу підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, цьогоріч сукупно заклали 8,5 млн грн. Роком раніше на ці потреби передбачали 8 млн грн, з яких 10 тисяч виділяли на експлуатацію та техобслуговування житлового фонду (у цьогорічному бюджеті ця стаття відсутня). Згодом протягом року суму збільшили до 9,3 млн грн.

На фінансову підтримку Сил оборони України та інших формувань цього року передбачили 500 тис. грн. Більше коштів на потреби фронту в цьому документі не закладали.

Торік державна допомога склала понад половину видатків на освіту. У бюджеті-2026 цих грошей поки не прописали

У 2026 році на дошкільну, загальну середню освіту та інші освітні програми в Черкаській громаді передбачили близько 14,8 мільйона гривень, зокрема:

3,6 млн грн — на управління освітньою сферою,

4,2 млн грн — на роботу дитсадків,

6,2 млн грн — на роботу шкіл.

Торік на освітню галузь у громаді закладали 35,2 млн грн. Але понад половину цієї суми — 18,8 млн грн — вже на старті склала освітня субвенція з державного бюджету. Ці гроші йдуть передусім на оплату праці освітян.

Для довідки: Субвенція — це гроші, які виділяють на конкретні потреби: освіту, медицину, інфраструктуру тощо. Наприклад, громада може отримати субвенцію на ремонт доріг або виплату зарплат медикам, і витратити ці кошти на щось інше не можна. Якщо використати їх не в повному обсязі, невитрачену частину можуть вимагати повернути.

Цьогорічний бюджет затверджували без урахування цієї субвенції, але пізніше у відповіді на запит Вільного Радіо в адміністрації зазначили, що отримали гроші від держави на 8 місяців 2026 року. Втім, ця сума менша, ніж у громаді витратили на зарплати педагогів у 2025 році. Ймовірно, видатки на освіту збільшаться після надходження залишку субвенції.

Бюджет на дотаціях: понад половину доходів громада отримає з держбюджету, але грошей усе одно бракує

Загальний обсяг доходів Черкаської громади у 2026 році запланували на рівні 70,8 мільйона гривень. Із цієї суми власні надходження становлять 33,5 мільйона гривень, ще 37,3 мільйона гривень громада має отримати з державного бюджету у вигляді офіційних трансфертів.

Для довідки: Офіційні трансферти — це безоплатні та безповоротні кошти, що передаються з державного або інших місцевих бюджетів (обласних, районних) до бюджету територіальної громади для її фінансової підтримки й вирівнювання спроможності або на конкретні цілі.

Основним джерелом власних доходів залишається податок на доходи фізичних осіб — цьогоріч він має принести громаді 14,6 мільйона гривень. Значну частину цих коштів формують надходження із заробітних плат. Ще 15,6 мільйона гривень у бюджеті громади очікують отримати від місцевих податків і зборів, зокрема єдиного податку та орендної плати за землю. Водночас неподаткові надходження та екологічний податок у структурі доходів залишаються незначними й сягають близько 100 тисяч гривень.

У 2026 році базова дотація з державного бюджету для Черкаської громади становитиме 35,9 мільйона гривень. Вона має покрити різницю між власними доходами громади та мінімально необхідними видатками — зокрема на інфраструктуру, медицину та соціальний захист.

Для довідки: Дотація — це гроші, які передають із одного бюджету іншому для фінансування потреб, на які не вистачає власних доходів. Дотації виділяють без цільового призначення, тож отримувач може сам визначати, на що підуть ці гроші. Повертати їх надавачу не потрібно.

Також від держави надійде додаткова дотація для території, де ведуться бойові дії у розмірі 1,2 мільйона гривень.

У 2025 році додаткова дотація була значно більшою — майже 9 млн грн. У відповіді на запит Вільного Радіо в адміністрації зазначили, що через зменшення цієї суми запланованих коштів наразі не вистачає для повного покриття поточних витрат громади. Зміна обсягів державної підтримки вплине на якість та обсяг соціальних послуг, підтримку установ у належному стані, якість інфраструктури та здатність громади вчасно реагувати на виклики воєнного стану.

Для непередбачуваних ситуацій у бюджеті громади передбачили матеріальний резерв, який планують використовувати для допомоги постраждалим та відновлення пошкодженої інфраструктури. Проте його конкретної суми у відповіді громади не уточнили.

