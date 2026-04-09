Для ВПО із Новогродівської громади проведуть онлайн-прийом 10 квітня: як доєднатися

Ілюстративне фото: Вільне радіо

У п’ятницю, 10 квітня, з 10:00 до 11:00 секретар Новогродівської міської ради Лілія Бегалі відповідатиме на запитання мешканців громади. Захід відбудеться в онлайн-форматі, тож доєднатися можна з дому.

Прийом анонсували у пресслужбі Новогродівської міської військової адміністрації.

Завчасної реєстрації на участь від переселенців не вимагають, достатньо буде перейти на кімнату зустрічі в Google Meet за посиланням.

“Це зручна можливість отримати відповіді на важливі питання безпосередньо від представника міської ради у режимі реального часу”, — уточнили у пресслужбі Новогродівської міської ВА.

Жителів громади, які не можуть підключитися самостійно, закликали звертатися до Контактного центру громади за номером:

+380999617191

Фахівці зареєструють звернення та повідомлять точний час підключення для особистого спілкування, уточнили у військовій адміністрації.

Нагадаємо, у квартирній черзі на Донеччині — тисячі людей. Одні громади продовжують вести облік попри війну, інші призупинили чергу через бойові дії, а деякі втратили документи разом з окупованими будівлями. Вільне Радіо з’ясувало, як квартирний облік працює у громадах Донецької області — і що змінить новий житловий закон, який набрав чинності у лютому 2026 року.