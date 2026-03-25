Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У квартирній черзі на Донеччині — тисячі людей. Одні громади продовжують вести облік попри війну, інші призупинили чергу через бойові дії, а деякі втратили документи разом з окупованими будівлями. Вільне Радіо з’ясувало, як квартирний облік працює у громадах Донецької області — і що змінить новий житловий закон, який набрав чинності у лютому 2026 року.

Дані про квартирний облік повідомили у військових адміністраціях у відповідь на запити Вільного Радіо.

Для довідки: На квартирний облік можна стати через органи місцевого самоврядування. Для цього потрібно звернутися до міської, селищної чи сільської ради або у ЦНАП. Право стати в чергу на житло має низка категорій громадян, в тому числі переселенці-учасники бойових дій та переселенці з інвалідністю внаслідок війни, люди, чиє житло не відповідає санітарним та технічним вимогам, ті, хто живе у гуртожитках, люди, які мають тяжкі хронічні захворювання, через що не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї тощо. Ці люди мають право отримати у користування житло з комунального житлового фонду.

У яких громадах Донеччини квартирний облік працює під час повномасштабного вторгнення

У низці громад Донецької області продовжують приймати заяви жителів на квартирний облік і після початку відкритої війни. Наприклад, у Слов’янській громаді до повномасштабного вторгнення в черзі на квартири були 1223 родини, в тому числі 106 учасників бойових дій. Також це одна з небагатьох громад, де є черга на отримання земельних ділянок — з 2016 року на початок відкритого вторгнення в ній перебували 97 учасників бойових дій.

Трохи менше людей були на квартирній черзі у Покровській громаді — 905, у тому числі 19 УБД та 35 переселенців. А у 2021 році тут передали у власність жителів 158 земельних ділянок, із них 17 отримали учасники бойових дій, які брали участь в АТО. Також у 2017 році видали земельні ділянки 30 учасникам бойових дій.

Крім цього, продовжують приймати на квартирний облік у таких громадах:

Краматорська громада — до початку повномасштабного вторгнення в черзі перебувала 1281 людина, в тому числі 30 УБД;

Мирноградська громада — 975 людей, в тому числі 19 УБД;

Лиманська громада — 502 людини, в тому числі 17 УБД;

Костянтинівська громада — 387 людей, в тому числі 21 УБД;

Селидівська громада — 242 людини, в тому числі шестеро УБД;

Добропільська громада — 220 людей, в тому числі 11 УБД;

Святогірська громада — 99 людей, в тому числі троє УБД ;

Вугледарська громада — 70 людей, в тому числі 13 УБД;

Миколаївська громада — 59 людей, в тому числі четверо УБД. З початку відкритої війни на квартирний облік взяли ще 26 людей;

Білозерська громада — 44 людини;

Олександрівська громада — 25 людей;

Очеретинська громада — на квартирному обліку перебували 23 людини;

Черкаська громада — 14 людей. Станом на початок 2026 року на обліку перебувають двоє учасників бойових дій та троє дітей-сиріт;

Криворізька громада — до повномасштабного вторгнення на обліку було 12 жителів громади, в тому числі двоє УБД. Після початку відкритої війни до черги включили ще шістьох жителів громади. У 2025 році з обліку зняли переселенця, який отримав компенсацію для ВПО-УБД;

Новодонецька громада — 12 людей;

Андріївська громада — 11 людей, в тому числі один УБД ;

У Мирненській ВА не мають статистики, скільки людей перебували на квартирному обліку до повномасштабного вторгнення. Однак мешканці громади досі можуть стати на квартирний облік .

Де на Донеччині квартирну чергу призупинили через бойові дії

В Авдіївській громаді після початку повномасштабного вторгнення квартирний облік не ведуть. А з 2015 року тут перестали видавати земельні ділянки. Того року в Авдіївці створили військово-цивільну адміністрацію, а у ВЦА заборонено відчужувати земельні ділянки комунальної власності та надавати їх в оренду на строк понад п’ять років.

До відкритої війни на квартирному обліку в цій громаді перебувала 401 людина, в тому числі 22 учасники бойових дій. У 2025 році двох УБД зняли з обліку, бо ті отримали житло в інших регіонах України.

Не беруть нових людей на квартирний облік і в Бахмутській громаді — через бойові дії та окупацію населених пунктів.

“На сьогодні механізм постановки на квартирний облік у тих місцях, де планується створити житловий фонд для мешканців Бахмутської міської територіальної громади, не визначено”, — зазначили у міській ВА.

До повномасштабного вторгнення в Бахмутській громаді на квартирному обліку перебували 1544 людей, у тому числі 108 УБД. Під час воєнного стану 33 учасників бойових дій-переселенців та двох людей з інвалідністю внаслідок війни зняли з обліку, бо ті отримали компенсацію на придбання житла.

Для довідки: Грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення можуть отримати переселенці-учасники АТО, а також люди з інвалідністю внаслідок війни III групи або зі статусом УБД. Для цього необхідно звернутися до органів соцзахисту.

В Іллінівській громаді через те, що у 2023 році повноваження сільради припинили після створення сільської ВА, заяви перестали приймати. До початку відкритої війни на квартирному обліку там були сім родин (сукупно 17 людей), у тому числі одна родина УБД.

У Комарській громаді заяви на квартирну чергу не приймають з 2 січня 2026 року через безпекову ситуацію. До відкритого вторгнення у черзі на житло перебували п’ятеро людей.

У Торецькій та Соледарській громадах комісія з постановки на квартирний облік також призупинила роботу. Мешканцям радять ставати у чергу в тих громадах, куди вони евакуювались.

Для довідки: Переселенці, які потребують поліпшення житлових умов, можуть стати на квартирний облік за місцем проживання. Для цього необхідно подати заяву до виконавчого комітету міської ради або ЦНАПу.

Через безпекову ситуацію квартирний облік не ведуть і в таких громадах:

Часовоярська громада — до повномасштабного вторгнення там на квартирному обліку були 230 родин, у тому числі п’ятеро учасників АТО.

Новогродівська громада — у черзі перебували 13 людей, у тому числі два учасники АТО.

Сіверська громада — на обліку були 52 людини.

Де чергу не ведуть через втрачені документи та брак коштів

У Сартанській громаді до повномасштабного вторгнення не було фонду житла та, відповідно, квартирного обліку, “оскільки не було фінансового ресурсу для задоволення потреб громадян”. Така ж ситуація і в Шахівській громаді.

В Ольгинській громаді облік вели, втім зараз не мають цієї інформації через втрачені документи.

“Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Ольгинської СВА був створений напередодні повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Начальник новоствореного відділу залишився на тимчасово окупованій території, документи на паперових та електронних носіях не евакуйовані. На цей час інформація щодо кількості та категорії людей, що перебували на обліку в черзі на житло, відсутня”, — йдеться у відповіді на запит.

У Світлодарській громаді документи теж втрачені.

“Первинні документи, які стосуються осіб, що перебували на квартирному обліку по Луганській й Миронівській селищних та Кодемській і Новолуганській сільських радах Бахмутського району Донецької області, залишились в адміністративній будівлі Світлодарської міської ВА у місті Світлодарськ”, — повідомили у військовій адміністрації окупованої громади.

Наразі Світлодарська ВА готує до прийняття місцеві нормативні документи щодо формування та наповнення житлового фонду територіальної громади, розпорядження та управління таким житловим фондом, а також ухвалення рішень щодо надання соціального та службового житла.

Квартири для маріупольців: після початку відкритого вторгнення з’явилися нові черги

У Маріупольській громаді дані про квартирний облік збереглися в електронному вигляді, паперові документи з міста не евакуювали. Станом на 31 грудня 2021 року на квартирному обліку перебували 8895 маріупольців, у тому числі 997 УБД та 45 людей з інвалідністю внаслідок війни.

Інформації щодо черги на отримання земельних ділянок зараз теж немає — “відсутня технічна можливість відновити дані Єдиного реєстру з розподілу земельних ділянок”.

У громаді з грудня 2022 року розпочали новий облік — громадян, які потребують забезпечення житлом для тимчасового проживання. На момент отримання інформації 5612 мешканців Маріупольської громади подали 2979 заяв щодо надання приміщень для тимчасового проживання.

Ще 5511 попередніх заяв від 10 971 людини отримали в Маріупольській міськраді на участь в експериментальному проєкті щодо забезпечення житлом ВПО з Маріупольської громади (постанова Кабміну від 07.07.2025 р. №814).

Для довідки: 15 лютого 2026 року набрав чинності Закон України “Про основні засади житлової політики”, згідно з яким в Україні мають запровадити електронний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Черга на житло зберігається, але функціонуватиме в електронному форматі — через Єдину електронну інформаційно-аналітичну систему. Тож зараз у громадах розробляють механізми щодо впровадження нового закону. Як це вплине на громади в зоні бойових дій, поки невідомо.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо проаналізували, як працює “єВідновлення” на Донеччині. Доки в одних громадах виплачують мільярди компенсацій, в інших — заблоковані комісії.