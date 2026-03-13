Квартирна черга під час відкритої війни: як стати на облік у Святогірську

Деякі громади Донеччини після початку повномасштабного вторгнення закрили житлову чергу і пропонують жителям ставати на облік у тих громадах, куди вони евакуювались. Водночас Святогірська громада квартирного обліку не призупиняла. Розповідаємо, хто може подати заявку.
Про чергу на житло повідомили у Святогірській ВА у відповідь на запит Вільного Радіо.
До початку повномасштабного вторгнення у Святогірській громаді на обліку перебували 99 людей, у тому числі троє учасників бойових дій.
На квартирний облік можуть стати:
Для взяття на облік необхідно подати такі документи:
З питань квартирного обліку жителі громади можуть звертатися за телефоном (095)628-06-95 — Олена Іванівна Кравченко, спеціалістка І категорії відділу ЖКГ, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради (з попереднім повідомленням через SMS або у месенджерах).
Нагадаємо, люди, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації, можуть отримати одноразову безвідсоткову позику. Її потрібно витратити на облаштування на новому місці.