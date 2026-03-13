Квартирна черга під час відкритої війни: як стати на облік у Святогірську

Ганна Назарова
Деякі громади Донеччини після початку повномасштабного вторгнення закрили житлову чергу і пропонують жителям ставати на облік у тих громадах, куди вони евакуювались. Водночас Святогірська громада квартирного обліку не призупиняла. Розповідаємо, хто може подати заявку.

 

Про чергу на житло повідомили у Святогірській ВА у відповідь на запит Вільного Радіо. 

До початку повномасштабного вторгнення у Святогірській громаді на обліку перебували 99 людей, у тому числі троє учасників бойових дій. 

На квартирний облік можуть стати:

  • люди, які потребують поліпшення житлових умов,
  • переселенці,
  • ветерани війни,
  • учасники бойових дій,
  • люди з інвалідністю внаслідок війни,
  • члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України,
  • багатодітні сім’ї,
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування тощо. 

Для взяття на облік необхідно подати такі документи:

  • заява, підписана всіма повнолітніми членами сім’ї;
  • копії паспортів та ІПН;
  • довідка про склад сім’ї або зареєстроване місце проживання;
  • документи, що підтверджують належність до пільгової категорії;
  • документи на житло (у разі наявності), а також копія договору найму;
  • довідка ВПО;
  • документи, що підтверджують  статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

З питань квартирного обліку жителі громади можуть звертатися за телефоном (095)628-06-95 — Олена Іванівна Кравченко, спеціалістка І категорії відділу ЖКГ, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради (з попереднім повідомленням через SMS або у месенджерах).

Нагадаємо, люди, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації, можуть отримати одноразову безвідсоткову позику. Її потрібно витратити на облаштування на новому місці. 

