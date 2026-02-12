Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Люди, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації, можуть отримати одноразову безвідсоткову позику. Її потрібно витрати на облаштування на новому місці. Які умови програми — читайте далі.
11 лютого уряд анонсував, що запускає механізм безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації — для облаштування на новому місці. Він передбачає одноразовий безвідсотковий кредит:
Гроші можна буде спрямувати на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для побутових умов у новій оселі.
Щоб скористатися підтримкою, одному із повнолітніх членів сім’ї потрібно звернутися до органу влади за місцем нового проживання — після евакуації — з таким переліком документів:
Перевірка документів займе близько 10 робочих днів, а якщо чогось не вистачатиме — можна донести упродовж місяця. Рішення надаватимуть письмово, а після погодження кошти виплатить уповноважений банк, визначений за результатом конкурсу.
Рішення про відмову в підтримці можна буде оскаржити, якщо це не одна із зазначених причин:
Механізм діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, визначених законодавством.
Нагадаємо, у межах державної програми “єВідновлення” українці вже кілька років можуть податися на компенсацію за зруйноване чи пошкоджене майно. В окремому матеріалі ми зібрали останні зміни та основні кроки звернення по таку послугу.