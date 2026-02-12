Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Люди, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації, можуть отримати одноразову безвідсоткову позику. Її потрібно витрати на облаштування на новому місці. Які умови програми — читайте далі.

Безвідсоткова позика для людей, які втратили домівку: як працює програма

11 лютого уряд анонсував, що запускає механізм безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації — для облаштування на новому місці. Він передбачає одноразовий безвідсотковий кредит:

до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (близько 430 тис. грн);

строк повернення — до 15 років;

відсотки банкам компенсує держава — для отримувачів позика без нарахувань.

Гроші можна буде спрямувати на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для побутових умов у новій оселі.

Як скористатися підтримкою

Щоб скористатися підтримкою, одному із повнолітніх членів сім’ї потрібно звернутися до органу влади за місцем нового проживання — після евакуації — з таким переліком документів:

довідка про визнання постраждалим, отриману за старим місцем (її мають видати упродовж трьох робочих днів);

копія паспорта або ID картки;

витяг про місцепроживання;

копія про присвоєння РНОКПП (або відмітку про відмову у паспорті).

Перевірка документів займе близько 10 робочих днів, а якщо чогось не вистачатиме — можна донести упродовж місяця. Рішення надаватимуть письмово, а після погодження кошти виплатить уповноважений банк, визначений за результатом конкурсу.

Рішення про відмову в підтримці можна буде оскаржити, якщо це не одна із зазначених причин:

подали не всі документи;

вже отримували допомогу на облаштування побуту;

надали неповну або неправдиву інформацію.

Механізм діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, визначених законодавством.

Нагадаємо, у межах державної програми “єВідновлення” українці вже кілька років можуть податися на компенсацію за зруйноване чи пошкоджене майно. В окремому матеріалі ми зібрали останні зміни та основні кроки звернення по таку послугу.