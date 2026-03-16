Квартирний облік у Мирненській громаді: як працює черга на житло під час відкритого вторгнення

Жителі Мирненської громади можуть стати у чергу на житло у 2026 році. Втім, поки що це не гарантує отримання житла, адже громада перебуває в окупації.
Про чергу на житло повідомили у Мирненській ВА у відповідь на запит Вільного Радіо.
У Мирненській ВА не призупиняли взяття на квартирний облік, і мешканці громади мають право стати у чергу на житло. Для цього потрібно:
Населені пункти Мирненської громади перебувають в окупації, тому надання житла там зараз неможливе.
Переселенці, які потребують поліпшення житлових умов, можуть стати на квартирний облік за місцем проживання.
Для цього необхідно подати заяву виконавчому комітету міської ради або до ЦНАП.
Раніше ми розповідали, як стати у квартирну чергу у Святогірській громаді.