Квартирний облік у Мирненській громаді: як працює черга на житло під час відкритого вторгнення

Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Жителі Мирненської громади можуть стати у чергу на житло у 2026 році. Втім, поки що це не гарантує отримання житла, адже громада перебуває в окупації.

Про чергу на житло повідомили у Мирненській ВА у відповідь на запит Вільного Радіо.

У Мирненській ВА не призупиняли взяття на квартирний облік, і мешканці громади мають право стати у чергу на житло. Для цього потрібно:

звернутися до начальника Мирненської селищної військової адміністрації або його заступника під час особистого прийому громадян;

надіслати рекомендованого листа з описом вкладення та повідомленням про вручення за попередньо визначеною адресою, яку надають за номером телефону: (063)232-11-82;

надіслати звернення на офіційну електронну адресу Мирненської селищної військової адміністрації [email protected] із подальшим обов’язковим поданням оригіналів документів для перевірки.

Населені пункти Мирненської громади перебувають в окупації, тому надання житла там зараз неможливе.

Для довідки: Переселенці, які потребують поліпшення житлових умов, можуть стати на квартирний облік за місцем проживання. Для цього необхідно подати заяву виконавчому комітету міської ради або до ЦНАП.

