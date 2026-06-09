Юридична допомога. Ілюстративне фото: Мережа права

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Переселенці із громад Волноваського району Донецької області, які проживають у Києві та області, протягом двох годин 10 червня зможуть безкоштовно спілкуватися з юристом. Для цього потрібно буде прибути до Дарницького району столиці.

Про це повідомили в Центрі підтримки ВПО Волноваського району “Пліч-о-пліч”.

Громадян прийматиме юрист благодійного фонду “Право на захист”. Зустріч триватиме від 10:00 по 12:00.

Отримати юридичну допомогу можна буде в Центрі підтримки ВПО Волноваського району “Пліч-о-пліч” за адресою: Київ, вулиця Поліська, 28.

Нагадаємо, мешканці Великоновосілківської громади у середу, 10 червня, матимуть можливість особисто поспілкуватися з начальником селищної військової адміністрації Сергієм Кравченком. Посадовець проведе особистий прийом громадян у Дніпрі.