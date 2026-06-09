Начальник Великоновосілківської СВА Сергій Кравченко. Фото надане пресслужбою військової адміністрації

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Мешканці Великоновосілківської громади у середу, 10 червня, матимуть можливість особисто поспілкуватися з начальником селищної військової адміністрації Сергієм Кравченком. Посадовець проведе особистий прийом громадян у Дніпрі.

Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Прийом триватиме дві години — від 10:00 по 12:00. Він пройде за адресою: вул. Лешка-Попеля, 13.

“До участі будуть залучені відповідні фахівці, що забезпечить надання кваліфікованих консультацій з різних питань”, — уточнили у ВА.

Доєднатися до зустрічі можна тільки за попереднім записом. Зареєструватися можна з 8:00 до 17:00 за номером: +38 095 892 18 37.

У пресслужбі селищної військової адміністрації попередили, що у випадку службової необхідності захід можуть перенести. В такому разі зареєстрованим завчасно повідомлять про зміни.

Нагадаємо, з березня 2026 року з Росії та тимчасово окупованих територій вдалося повернути 60 українців. Серед евакуйованих — маломобільні та тяжкохворі люди, а ще родина військовополоненого. Їхнє повернення організували за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста.