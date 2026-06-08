З окупації та Росії повернули ще 60 українців, серед них — важкохворі та родина військовополоненого

Повернені з Росії та ТОТ українці. Фото: Офіс омбудсмана з прав людини

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З березня 2026 року з Росії та тимчасово окупованих територій вдалося повернути 60 українців. Серед евакуйованих — маломобільні та тяжкохворі люди, а ще родина військовополоненого. Їхнє повернення організували за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він розповів, що серед евакуйованих — маломобільні та тяжкохворі люди, які перебували під загрозою через дефіцит медичної допомоги в окупації. Їхнє переміщення організували за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста, залучивши спеціалізований транспорт і медиків. Також виїхати допомогли громадянам, які втратили документи й не могли зробити це самостійно.

Зокрема, представникам Офісу омбудсмена вдалося евакуювати чоловіка, який пережив незаконне затримання, побиття та катування. Через наслідки тортур українець втратив можливість самостійно пересуватися і потребував термінового лікування. Наразі він перебуває на підконтрольній уряду України території, де проходитиме лікування та реабілітацію.

Окрім цього, під час гуманітарної місії вдалося возз’єднати родину українського військовослужбовця. Сам боєць повернувся з російського полону ще у 2025 році, однак його батьки весь цей час залишалися в окупації. Завдяки спільним зусиллям правоохоронців і міжнародних партнерів для них організували безпечний виїзд, тож наразі родина вже разом.

Нагадаємо, з березня 2026 року десять молодих українців також змогли виїхати з тимчасово окупованих територій та Росії — вони повернулися на підконтрольну частину України. Серед них є ті, кому на момент окупації було 14 років.