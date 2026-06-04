З окупації та Росії повернули десятьох молодих людей: їм від 18 до 19 років

Повернена з ТОТ та Росії молодь. Фото: Офіс омбудсмана

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З березня 2026 року десять молодих українців змогли виїхати з тимчасово окупованих територій та Росії — вони повернулися на підконтрольну частину України. Серед них є ті, кому на момент окупації було 14 років.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, серед тих, хто повернувся на підконтрольні уряду України території — десять юнаків та дівчат від 18 до 19 років. Процес евакуації людей тривав з березня 2026 року за сприянням Офісу Омбудсмана та міжнародної компанії МХП та її засновника Юрія Косюка. Як саме агрохолдинг із виробництва курятини допоміг — Лубінець не уточнив.

“Особливо зворушує історія хлопця, якому на момент окупації було лише 14 років. Його сестрі вдалося виїхати та облаштуватися в Одесі, а він залишився з батьками, які доглядали важкохвору бабусю. З кожним роком хлопець дедалі гостріше відчував: він не бачить свого майбутнього в окупації. Не бачить можливостей для розвитку, освіти, свободи. І тому ухвалив складне, але свідоме рішення — повернутися в Україну. Сьогодні він разом із сестрою в Одесі”, — розповів посадовець.

Він закликав українців виїжджати із ТОТ. Звернутися по допомогу до Офісу Омбудсмана можна:

єдиний номер для дзвінків по Україні: 1678;

дзвінки із закордону: 044-299-74-08.

Зв’язатися із тимчасово окупованих територій можна:

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні на 30 квітня вдалося забезпечити повернення 2126 дітей, яких Росія вивезла з окупації. Їх повертають на підконтрольну територію через державну ініціативу Bring Kids Back UA та за підтримки міжнародних партнерів.