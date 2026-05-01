Повернуті діти. Фото: BringKidsBack

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні на 30 квітня вдалося забезпечити повернення 2126 дітей, яких Росія вивезла з окупації. Їх повертають на підконтрольну територію через державну ініціативу Bring Kids Back UA та за підтримки міжнародних партнерів.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час Civil Society and Expert Day у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, повідомляє Укрінформ.

“Завдяки нашій ініціативі Bring Kids Back UA вдалося забезпечити 2126 повернень. Ми будемо продовжувати цю роботу. Ми залучили сильних держав — посередників, щоб повертати дітей додому. Я вдячний кожній країні, яка приєдналася до нашої коаліції для повернення дітей. Я хочу подякувати кожному лідеру країн, які допомагають, першим леді країн, які небайдужі та яких хвилює доля викрадених дітей. Дякую нашій команді, дипломатам, міжнародним організаціям, журналістам, які зберігають увагу до порятунку дітей”, — сказав президент.

Він додав, що до цього результату долучилися країни-посередники, перші леді держав-партнерів, дипломати та міжнародні організації.

Зазначимо, на лютий 2026 року кількість повернутих через Bring Kids Back UA оцінювали у 2 тисячі. Про це заявляв уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Президент також назвав депортацію українських дітей одним із найбільш цинічних російських воєнних злочинів та заявив, що їх розпорошують по території Росії, приховують інформацію про їхнє місцеперебування, а також цілеспрямовано русифікують, витісняючи українську ідентичність і культуру. Кінцевою метою країни-агресорки є виховання з викрадених українців людей, готових воювати проти власної країни.

“Надзвичайно важливо забирати наших дітей звідти додому, поки росіяни не зламали їх”, — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, під час обов’язкової евакуації з окремих районів Донецької області в першу чергу вивозять дітей. Зазвичай із дітьми погоджується виїхати принаймні один із батьків. Проте може виникнути ситуація, коли дитину евакуюють без батьків і її доведеться влаштувати. Журналісти Вільного Радіо розпитали посадовців ДонОВА — чи готові на Донеччині до гідного влаштування таких дітей і хто за це відповідає.