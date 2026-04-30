Як посадовці Донецької області підготувалися до влаштування дітей, яких можуть евакуювати без батьків. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Під час обов’язкової евакуації з окремих районів Донецької області в першу чергу вивозять дітей. Зазвичай із дітьми погоджується виїхати принаймні один із батьків. Проте може виникнути ситуація, коли дитину евакуюють без батьків і її доведеться влаштувати. Ми розпитали посадовців ДонОВА — чи готові на Донеччині до гідного влаштування таких дітей і хто за це відповідає.

Приклад ускладненої ситуації через непідготовленість вже був на Харківщині — народний депутат України Павло Сушко 11 квітня 2026 року розповів про складнощі з розміщенням евакуйованої дитини з інвалідністю без батьків. Тож журналісти Вільного Радіо звернулися з інформаційним запитом до Донецької обласної військової адміністрації з проханням розʼяснити, чи узгоджені всі процеси влаштування дітей з інвалідністю під час евакуації в нашому регіоні.

Як зазначили Вільному Радіо у Службі у справах дітей ДонОВА, наразі у випадку виникнення ситуації, коли дитину доведеться евакуювати без батьків, нею будуть займатись органи опіки громади, звідки вивезли неповнолітнього, та служба у справах дітей ДонОВА. Водночас у ДонОВА визнали, що на Донеччині немає окремих посадовців, які б несли відповідальність за догляд та влаштування вилучених у батьків дітей.

Відповідно до плану на зараз, органи опіки шукатимуть можливість влаштувати дитину до прийомної родини, дитячого будинку сімейного типу або патронатної сім’ї.

Для довідки: Патронатна сім’я — це родина, куди тимчасово (зазвичай до 3 місяців) влаштовують дитину, яка опинилася у складних обставинах без батьків. Така родина забезпечує догляд за дитиною та отримує за це офіційну зарплату.

“Разом з тим, розглядається питання щодо влаштування вилучених дітей до закладів із цілодобовим перебуванням дітей (віком від 0 до 18 років), які релоковані до безпечних територій у західних областях України”, — йдеться у поясненні Вільному Радіо.

Для цього працівники служби у справах дітей регулярно відстежують вільні місця, куди можна передати евакуйованих дітей. Це стосується як відносно тилових районів Донецької області, так і всієї підконтрольної території України.

“Забезпечено систематичну та цілодобову взаємодію між службою у справах дітей облдержадміністрації та службами у справах дітей територіальних громад для оперативного вирішення питань щодо розміщення дітей у разі виникнення такої необхідності”, — запевнили посадовці.

Крім викладеного вище, журналісти Вільного Радіо також просили уточнити, чи мають приміщення для проживання евакуйованих дітей відповідати певним вимогам і якщо так — яким. Але ці питання залишили без відповіді.

За даними посадовців Служби у справах дітей ДонОВА, станом на квітень 2026 року на Донеччині не було жодного випадку евакуації дитини без батьків.

“Наразі вживаються вичерпні заходи для забезпечення евакуації дітей разом із батьками або іншими законними представниками”, — наголосили жирним шрифтом у відповіді.

Нагадаємо, на кінець квітня 2026-го у зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються 36 дітей. Найбільше — в окремих районах Словʼянська, де наприкінці березня запровадили обовʼязковий виїзд родин з дітьми.