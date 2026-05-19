Для ВПО з Авдіївки організують особистий прийом у Дніпрі 22 травня: як долучитися

В.о начальника Авдіївської МВА Євген Удовенко. Фото: зі сторінки військової адміністрації

Влада Авдіївки анонсувала особистий прийом для вихідців громади, які евакуювалися до Дніпра. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання вже у найближчу пʼятницю, 22 травня. Куди звертатися — розповідаємо далі.

Про це повідомили в Авдіївській МВА.

У найближчу пʼятницю, 22 травня 2026 року, влада Авдіївки спілкуватиметься з вихідцями громади. Отримати відповіді на свої питання можна буде з 10 ранку. Особисту зустріч влаштують у Дніпрі.

Долучитися можна за адресою осередку підтримки: проспект Науки, 164, корпус 4.

Прийом проводитиме виконувач обов’язків начальника Авдіївської МВА Євген Удовенко. Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують.

Нагадаємо, у Донецькій області понад третини керівників військових адміністрацій обмежували у 2025 році право громадян знати, як розпоряджаються коштами платників податків та які правила встановлюють.