Рейтинг відкритості керівництва військових адміністрацій Донецької області за 2025 рік. Колаж: Вільне Радіо

У Донецькій області 17 із 46 керівників військових адміністрацій обмежували у 2025 році право громадян знати, як розпоряджаються коштами платників податків та які правила встановлюють.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували, як кожна з ВА звітує перед тими, хто наповнює їхній бюджет, і хто не ставить прозорість у пріоритет.

17 ВА громад Донецької області у 2025 році обмежували доступ до розпоряджень на своїх сайтах

Одним із найважливіших елементів прозорості влади є оприлюднення розпоряджень та інших документів міських, сільських і селищних рад та військових адміністрацій. Така підзвітність є невіддільною частиною роботи керівництва громад, які розподіляють бюджет, сформований з податків місцевих мешканців та податків працюючих людей усієї країни.

Для довідки: Згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації”, місцеві адміністрації зобов’язані ділитися публічною інформацією. Зокрема, вони мають публікувати: нормативно-правові акти;

акти індивідуальної дії (крім внутрішніх документів адміністрацій);

проєкти рішень та іншу офіційну інформацію. Адміністрації повинні: регулярно публікувати та оновлювати публічну інформацію на державному порталі відкритих даних і на своїх сайтах;

надавати її на запит у вигляді відкритих даних. Також Закон “Про місцеві державні адміністрації” підтверджує, що всі акти адміністрацій, крім внутрішніх, мають бути у відкритому доступі. У період воєнного стану накази та розпорядження начальників військових адміністрацій мають таку ж юридичну силу, як рішення місцевих рад. Їх також потрібно оприлюднювати, за винятком тих, що містять секретну або обмежену інформацію. Важливо! Воєнний стан не скасовує Закон про доступ до публічної інформації. Порядок публікації залишається тим самим, хоча може збільшитися кількість інформації з обмеженим доступом. Щоб визначити, що можна приховати, застосовуються спеціальні правила, як-от “трискладовий тест”.

Цю вимогу виконують 29 військових адміністрацій з 46. Публікують документи таким чином, що їх легко знайти: Авдіївська, Бахмутська, Білозерська, Добропільська, Іллінівська, Кальчицька, Краматорська, Криворізька, Курахівська, Лиманська, Мангушська, Мар’їнська, Маріупольська, Микільська, Миколаївська, Ольгинська, Очеретинська, Покровська, Світлодарська, Селидівська, Сіверська, Слов’янська, Соледарська, Старомлинівська, Торецька, Часовоярська та Черкаська громади. Деякі з них мають розпорядження з часу після створення військових адміністрацій у квітні 2025 року.

Представники Гродівської та Комарської ВА теж надають цю інформацію, втім під це на сайті немає окремого розділу. Тут окремо легко знайти лише бюджетні документи, а всі інші — публікують у розділі новини, і потрібно знати про можливість використати пошук за словом “розпорядження”. Про це місцеві платники податків можуть не здогадатися, адже подібне ніде не прописано.

Працівники Дружківської ВА регулярно публікують усі документи, але сторінка відображає лише останні 50 із них. За 2025 рік доступні розпорядження лише за період 26–31 грудня. Функції перегляду старіших документів немає.

Розпорядження публікують на сайтах громад. І майже у всіх вони є. Втім, зустрічаються винятки. Загалом дві військові адміністрації Донеччини взагалі не підтримували роботу своїх сайтів на кінець 2025 року. Так, Вугледарська та Мирненська громади документи оприлюднювали в окремому розділі від Волноваської РДА.

15 громад лише частково публікували свої документи протягом 2025 року.

Взагалі не публікують розпорядження на офіційних сайтах таких громад:

Хлібодарівська ВА — останні документи оприлюднювали у 2021 році;

Волноваська ВА — розділ з розпорядженнями начальника МВА заблокований паролем , а в архіві документів є розпорядження за 2022 рік та одне за 2024 рік.

Три військові адміністрації Донецької області не публікують новини на сайтах, а чотири роблять лише поодинокі публікації

Окрім публікації розпоряджень, громади також можуть ділитися сервісною інформацією для людей: контактами профільних установ, які надають послуги, даними про евакуацію установ, оформлення допомог від громади тощо. Втім роблять це громади з різними підходами.

Для довідки: Сайти громад — це частина інфраструктури, яку утримують бюджетним коштом. Зокрема, сюди включена розробка сайту, оновлення, оплата серверів, доменів тощо. Втім не у всіх громадах у штатному розписі є людина, яка може наповнювати сайт інформацією. Тож це стає додатковим навантаженням на непрофільних працівників у спробі зекономити кошти.

Найменше уваги інформуванню людей на своїх сайтах приділяють пʼять громад.

Андріївська громада має власний сайт, і він продовжує працювати, але останні новини на ньому публікували у квітні 2022 року.

Також є чотири громади, де публікують лише поодинокі новини:

Білозерська ВА оприлюднила на сайті за 2025 рік 3 новини;

Микільська ВА на сайті за 2025 рік опублікувала в розділі “Новини” лише 3 розпорядження

Комарська військова адміністрація на сайті за 2025 рік опублікувала 5 новин;

Лиманська ВА за 2025 рік опублікувала на своєму сайті 12 новин. Втім, на сторінці у Facebook новини публікують регулярно;

Виділяється також Новогродівська ВА, де регулярно публікують новини на сайті, але немає жодних позначень дат. Через це неможливо оцінити актуальність публікацій. Також це ускладнює пошук новин за конкретний період.

Відзначимо тут позитивні зміни. Торік журналісти Вільного Радіо писали, що сайт Кальчицької сільської ради станом на початок 2025 року видавав помилку. Ситуацію покращили, коли зʼявилися відповідальні за це. Після створення в громаді військової адміністрації тут відновили роботу сайту та публікують новини й розпорядження.

В одних понад 6 тисяч, а в інших 2–3 звернення: як багато роботи у ВА Донецької області із запитами від місцевих (інфографіка)

Спілкування з представниками влади — це не односторонній процес. Адміністрація інформує людей, але і зареєстровані в громаді люди можуть звертатися із запитаннями, просити про надання документів або даних, коли інформації бракує в публічному доступі. Допомагати в цьому випадку — прямий обовʼязок працівників ВА.

Аналіз звернень громадян до військових адміністрацій Донецької області показує значну нерівномірність навантаження. Деякі громади опрацьовують понад 6 тисяч звернень на рік, водночас інші отримують лише 2–3 звернення від мешканців за той самий період.

Перевірити якість цих відповідей у журналістів Вільного Радіо можливості немає. Втім різницю запитів статистично ми звели на основі даних від самих адміністрацій, адже на сайтах ВА громад вони є тільки у девʼяти з них (звітують про це Авдіївська, Бахмутська, Білозерська, Добропільська, Новогродівська, Курахівська, Криворізька, Покровська та Миколаївська ВА).

Уточнимо, у Великоновосілківській громаді у відповідь на запит Вільного Радіо зазначили, що теж мають відповідні дані, вони нібито опубліковані вже давно. Після цієї відповіді цифри справді зʼявились на сайті заднім числом. Втім, як можна побачити через сервіс Webarchive, станом на 17 січня 2026 року сторінка мала інший вигляд.

Гродівська громада, яка не надала відповіді впродовж 2 тижнів. Ми оновимо цей розділ після отримання документа від них. Із 36 відповідями військових адміністрацій Донецької області на інформаційні запити журналістів Вільного Радіо щодо звернення громадян можна ознайомитися за посиланням . Серед документів відсутня лишегромада, яка не надала відповіді впродовж 2 тижнів. Ми оновимо цей розділ після отримання документа від них.

Кількість звернень від громадян до керівництва громад Донеччини, дані за 2025 рік. Інфографіка: Вільне Радіо

45 сторінок на 46 громад: які адміністрації області активно ведуть сторінки у Facebook

Серед соціальних мереж органи влади регіону найчастіше обирають для новин Facebook, Telegram та Viber. Станом на 2026 рік Telegram використовувати представникам адміністрацій не рекомендують, а Viber-чати в більшості є закритими спільнотами, долучення до яких проводять за запрошенням. Тож для аналізу поширення новин публічно в соцмережах журналісти Вільного Радіо обрали одну платформу — Facebook.

Загалом Вільне Радіо нарахувало 124 103 публікації від сторінок ВА Донецької області. Однак локальна інформація — це менш ніж половина з них, інше — репости повідомлень очільника ДонОВА Вадима Філашкіна, президента України Володимира Зеленського та інших посадовців і установ.

Частина репостів сторінки керівника адміністрації області — це інформація про наслідки атак на регіон за попередню добу. Втім є і чимало звітів з зустрічей без локальних тем конкретної громади.

Найбільш активною у соцмережах виявилась Торецька ВА, яка за 2025 рік зробила 8005 публікацій. Серед тих, хто поширював найбільше інформації у соцмережах, також є Покровська ВА (5801), Дружківська ВА (5523), Миколаївська ВА (5479) та Мирненська ВА (5077).

Найменше постів — від Удачненської ВА (83) — тут перестали вести сторінку ВА, втім наповнюють тематичну групу, де публікує інформацію керівник адміністрації. Завершує рейтинг активності Гродівська адміністрація, яка не веде соцмережі взагалі. Тут у розділі “Контакти” є лише телеграм-бот та вайбер-бот, які створювали в рамках одного з проєктів громади, але перестали наповнювати.

Серед позитивних змін — знову Кальчицька громада, тут не мали сторінки у Facebook та Telegram, але з квітня 2025 року почали вести їх й регулярно публікують новини.

Зазначимо, три адміністрації Донецької області — Білозерська, Старомлинівська та Микільська — у 2025 році “переїхали” на нові сторінки у Facebook після створення військових адміністрацій. Їхні пости ми рахували з обох джерел.

Кількість публікацій 46 військових адміністрацій Донеччини на Facebook-сторінках протягом 2025 року. Загальна кількість постів поділена на власні та репости. Інфографіка: Вільне Радіо



Усі публікації з Facebook-сторінок військових адміністрацій Донецької області журналісти Вільного Радіо зібрали у форматі машиночитних даних у Google-таблицях. З деталями щодо кожної громади та кожної публікації можна ознайомитися за посиланням

Які сторінки військових адміністрацій Донеччини найчастіше переказують слова керівника області або президента

Серед громад області виділяється Краматорська ВА, де протягом 2025 року з 1656 постів на Facebook-сторінці було тільки 11 репостів зі сторінок керівника ДонОВА Вадима Філашкіна, президента Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської та інших посадовців і установ.

Схожа ситуація і на Facebook-сторінці Маріупольської МВА, де з 850 постів лише 29 формальних репостів. Майже половина з них — це не високопосадовці, а посилання на власні установи, такі як “ЯМаріуполь” або сторінка “Маріуполь — туристичне місто”. Повноцінних републікацій — 15. Це один репост від Міністерства цифрової трансформації України та 14 репостів інформації про обмін полоненими, які публікував Володимир Зеленський.

Для довідки: Краматорську та Маріупольську адміністрації очолюють обрані на виборах представники громад. Президент перепризначив їх вже очільниками ВА, і тепер є пряме підпорядкування у вертикалі влади з цими органами місцевого самоврядування. Втім, за нашими спостереженнями, риторика керівників громад з області, які отримали своє місце на виборах, часто (хоч і не всюди) більш локальна та самостійна.

Водночас є й зворотні приклади, де кількість репостів переважає над власними публікаціями, хоча керівник громади не змінювався з часу останніх виборів. Це стосується Іллінівської ВА, яка у 2025 році мала 93% репостів і лише 7% власних публікацій.

Співвідношення власних публікацій та репостів на сторінках військових адміністрацій Донеччини у Facebook протягом 2025 року. Інфографіка: Вільне Радіо

Не лише інформують самі, а й відповідають на критичні запитання: наскільки адміністрації Донецької області співпрацювали з журналістами у 2025 році

Цей блок є більш субʼєктивним, ніж інші. Бо тут більшу роль грають особисті стосунки (хоч і не мали б). Часом на те, чи надавати коментарі та наскільки якісно відповідати на питання впливають образи і власне ставлення представників ВА.

Щоб зібрати повніші дані для цього розділу, ми провели опитування серед колег. У цьому блоці врахований досвід 13 журналістів зі Слідство.Інфо, Суспільне Донбас, Kramatorsk Post, Новини Донбасу, Бахмут.in.ua та Вільного Радіо.

З відповідей тих, хто долучився до опитування, видно, що є громади, які частіше отримують увагу медіа. Найменше ж часу на комунікацію з журналістами у 2025 році виділяли представники Комарської ВА. Зазначимо, ці дані не відображають рівень відкритості чи якості комунікації певних адміністрацій, лише звернення до них від медіа.

До яких громад Донеччини серед опитаних журналістів зверталися найчастіше та найменше у 2025 році. Інфографіка: Вільне Радіо

Опитані журналісти та редактори різних медіа найбільше хвалили комунікацію із представниками Соледарської, Великоновосілківської, Новодонецької, Часовоярської, Сіверської, Покровської, Курахівської, Добропільської, Селидівської, Маріупольської, Миколаївської, Олександрівської, Лиманської, Шахівської, Мар’їнської, Андріївської та Черкаської військових адміністрацій. Це стосується якості відповідей на інформаційні запити як у письмовій формі, так і в усній (тобто коментарів телефоном).

Як і у зверненнях від громадян, так і у запитах від журналістів найбільше уваги отримує Краматорська ВА. У громаді працюють кілька своїх медіа, так само до посадовців звертаються медійники регіонального, загальноукраїнського та міжнародного рівнів. У таких умовах до адміністрації все ж є зауваження щодо комунікації. Зокрема, раніше можна було отримати коментар від керівника громади, у 2025 році ж це стало складніше. Водночас інші представники ВА в міру повноважень коментарі надають, на інформаційні запити тут також відповідають.

У позитивному ключі відзначилася й наближена Слов’янська ВА — тут завжди вчасно надають відповіді на інформаційні запити, а в останні рази представниці військової адміністрації навіть телефонували журналістам, щоб перепитати, чи отримали ті відповіді. Але отримати усний коментар від керівника адміністрації напряму тут важко, як і від інших представників адміністрації.

Щодо Бахмутської ВА — начальник громади телефоном не коментує нічого, але його заступники Олександр Марченко та Сергій Родін роблять це, хоч часом до них складно дотелефонуватися. Але у таких випадках завжди можна звернутися до пресслужби. На інформаційні запити тут відповідають справно та у визначені законом терміни.

Гродівську ВА хвалили ті журналісти, які домовлялися про інтерв’ю. Водночас на інформаційні запити тут часто відповідають із затримкою, а бувало й таке, що запити губили й доводилось пересилати їх повторно (через це час на відповідь збільшується).

До того ж тут у відповідях на запити майже рік не вказували дані про одного із заступників очільника ВА, який працює щонайменше з 2020 року. Тобто надавали неповну інформацію.

Неоднозначна ситуація зі Святогірською ВА — більшість респондентів говорили про оперативну та змістовну співпрацю з її представниками, але в одному з видань комунікацію тут назвали “жахливою” та уточнили, що очільник громади Володимир Рибалкін заблокував одного із журналістів та видалив листування з ним.

Робота медійників із Костянтинівською ВА буває більш відкритою, але не постійно. Наприклад, отримати інформацію щодо наслідків обстрілів можливість є. Керівник адміністрація прагне оперативно повідомити про атаки росіян та небезпеки в громаді. Водночас бувало, що замість коментаря журналісти чули зауваження про свою роботу і звинувачення у необґрунтованій критиці.

На запити тут теж відповідають, втім окремих питань уникають (зокрема, матеріали щодо зарплат посадовців провокують постійні конфлікти із журналістами, але під кінець року ці дані надали без перешкод). Отримати розгорнуте інтервʼю про розпланований та ухвалений бюджет громади на 2026 рік нам не вдалося.

Ще на початку 2025 року до переліку більш відкритих ВА журналісти відносили й адміністрацію Микільської ВА. Але під кінець року тут стали відмовляти навіть у наданні запитуваної через офіційні запити інформації (йдеться, зокрема, про питання щодо витрат на зарплати керівництва громад). Тут також вплинуло особисте ставлення, хоч це і є порушенням закону.

Серед найбільш закритих журналісти називають керівників Торецької, Іллінівської та Званівської ВА

Респонденти не раз вказували на випадки, коли начальник Торецької ВА Василь Чинчик брав слухавку, пропонував приїхати на особисту зустріч і тільки тоді обіцяв давати коментарі. Після цього посадовець починає ігнорувати будь-які спроби зв’язатися з ним напряму.

Отримати дані від Іллінівської та Званівської громад теж непросто. Зокрема, остання в кількох випадках просила надсилати запити Укрпоштою і свої відповіді так само відправляла листом. Це суттєво сповільнює процес комунікації та суперечить загальним нормам, оскільки електронне листування допускається для офіційних документів. Втім, бувало, що Званівська ВА відповідала на електронну пошту вчасно і без зайвих вимог (це стосувалось даних не про зарплати керівництва ВА).

Нагадаємо, на початку 2025 року журналісти Вільного Радіо також проводили аналіз того, як керівництво громад Донецької області позбавляє людей права знати, як розпоряджаються бюджетом та які нові правила встановлюють. Тоді ми проаналізували сайти та соцмережі 45 громад Донецької області, а також опитали кілька десятків журналістів різних видань про досвід роботи з громадами.