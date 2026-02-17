Для ВПО з Бахмутської громади 27 лютого планують відеоконсультації стосовно адмінпослуг

ЦНАП . Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У п’ятницю, 27 лютого, для мешканців Бахмутської громади в релокації планують провести відеоконсультації з фахівцями ЦНАПу, відділу реєстрації Бахмутської міськради та КП “Бахмутське БТІ”. Людям, які хочуть взяти участь в онлайн-зустрічі, потрібно завчасно зареєструватися.

Захід анонсували у пресслужбі Бахмутської міської ради.

“Такий формат взаємодії дозволяє отримати фахові роз’яснення дистанційно та забезпечує зручність і доступність під час надання послуг. Захід планується провести 27 лютого 2026 року”, — зазначили організатори.

Завчасна реєстрація на захід доступна за посиланням. Дату й час проведення зустрічі повідомлять всім зареєстрованим за вказаним в анкеті номером телефону. Посилання на зустріч водночас надсилатимуть на електронну пошту, використану під час реєстрації.

Нагадаємо, Бахмутська міська ВА закликає мешканців громади, які проживають в Одеській області, зокрема в Одесі, оновити дані про свої родини за допомогою онлайн-опитування або зареєструватися та пройти анкетування вперше. Цю інформацію збирають, аби визначити кількість жителів громади в регіоні та спланувати подальшу підтримку.