Бахмутська міська ВА закликає мешканців громади, які проживають в Одеській області, зокрема в Одесі, оновити дані про свої родини за допомогою онлайн-опитування або зареєструватися та пройти анкетування вперше. Цю інформацію збирають, аби визначити кількість жителів громади в регіоні та спланувати подальшу підтримку.

Про це повідомили у пресслужбі Центру допомоги переселенцям із Бахмутської громади в Одесі та Одеській області.

У ВА пояснили, що за допомогою анкети вивчають соціально-економічні потреби людей. Далі з цими даними формуватимуть запити щодо гуманітарної допомоги та налагоджуватимуть співпрацю з благодійними фондами й організаціями.

Форму потрібно заповнити один раз повнолітньому представнику родини українською мовою. У ній просять вказати актуальну інформацію про всіх членів сім’ї, які проживають разом із заявником. Заповнюючи анкету, людина підтверджує достовірність наданих даних.

Форма, про яку йдеться, доступна за посиланням.

