У понеділок, 16 лютого, у Новогродівській громаді проведуть онлайн-прийом громадян. Мешканці зможуть напряму звернутися до керівництва громади та озвучити свої запитання.

Про це повідомляють у Новогродівській міській військовій адміністрації.

Зустріч триватиме з 10:00 до 11:00 у форматі відеоконференції. У ній візьмуть участь начальник МВА Костянтин Дробот, його заступниці Алла Рябцева та Ольга Сидорова, секретар міської ради Лілія Бєгалі, а також представники апарату міськради.

У громаді зазначають, що за кожним розглянутим зверненням намагатимуться надати необхідну допомогу.

Долучитися до онлайн-прийому можна за посиланням.

