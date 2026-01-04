Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Новогродівська громада затвердила соціальні програми на 2026–2028 роки — для переселенців, родин із дітьми та захисників. Суми виплат уніфікували відповідно до рекомендацій Донецької ОВА. Наймасовіша допомога — по 10 тисяч гривень на проходження осінньо-зимового періоду для понад 4,5 тисячі людей.

Про це Вільне Радіо дізналося із відповіді на інформаційний запит до начальника Новогродівської міської військової адміністрації Костянтина Дробота.

Прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу передбачили по 5 тис. грн на облаштування житла. Таких родин у громаді дві. Таку ж одноразову допомогу отримають 28 дітей-сиріт і 119 сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Сім’ям з дітьми з інвалідністю та багатодітним родинам планують виплачувати по 10 тис. грн — таких отримувачів у громаді 140.

Ще 603 жителі громади з-поміж людей з інвалідністю, літніх людей, переселенців та інших вразливих категорій зможуть отримати по 5 тис. грн. Для 76 літніх людей у складних життєвих обставинах передбачили допомогу по 10 тис. грн.

Найбільшу кількість отримувачів охоплює виплата на проходження осінньо-зимового періоду — по 10 тис. грн зможуть отримати 4 509 жителів громади, зокрема переселенці.

Матеріальну допомогу на поховання встановили у розмірі 10 тис. грн для 15 людей. Окремо заклали виплати для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС — по 10 тис. грн для 23 людей, а також по 15 тис. грн для восьми громадян із тяжкими діагнозами або пораненнями від вибухонебезпечних предметів.

Для військових і ветеранів передбачили низку окремих виплат. Мобілізованим жителям громади (таких у громаді наразі 36) платитимуть 33 280 грн, а тим, хто вперше уклав контракт (таких у громаді семеро) — по 50 тис. грн.

Двоє цивільних, звільнених з полону, отримають по 150 тис. грн, а поранені або контужені під час виконання завдань військової адміністрації — 50 тис. грн.

До Дня захисників і захисниць України ветеранам виплачуватимуть по 10 тис. грн. Така допомога передбачена для двох сотень людей. Діти загиблих або зниклих безвісти отримають по 5 тис. грн (у громаді таких дітей наразі 20). Десятьом родинам зниклих безвісти виплатять по 25 тис. грн.

Також заклали допомогу звільненим з полону військовослужбовцям і важкопораненим — по 50 тис. грн, а на іпотечне кредитування для ветеранів виділили по 200 тис. грн для однієї людини.

Аби отримати будь-яку з виплат, мешканцям громади потрібно звернутися до уповноваженого органу соціального захисту.

Раніше ми докладно писали про те, скільки грошей матиме Новогродівська громада у 2026 році. Цього року власні доходи громади впадуть майже наполовину, але бюджет усе одно зросте втричі завдяки дотації від держави.