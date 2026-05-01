Юридична допомога. Ілюстративне фото: Мережа права

Бахмутяни зможуть отримати консультації 5 травня. Їх надаватимуть на базі осередку “З Бахмутом у серці” в Києві. Коли і щодо яких питань можна буде звернутися до юриста — розповідаємо далі.

Про можливість повідомили на сторінці центру підтримки бахмутян в Києві.

Юридичні консультації для вимушених переселенців із Бахмутської громади проведе юрист БФ “Право на захист”. Отримати допомогу вони зможуть щодо таких питань:

реєстрація права власності на житло, зокрема відновлення документів (випадки, у яких варто звернутися до нотаріуса, державного реєстратора або суду);

компенсаційні механізми за втрату права користуватися житлом або володіти ним (“єВідновлення” й Міжнародний реєстр збитків);

пенсійне забезпечення (ідентифікація, подача повідомлення про неотримання пенсії від РФ й оскарження відмови).

Обговорити з фахівцем можна буде й індивідуальні питання, які не увійшли до переліку можливих тем для консультацій.

Захід відбудеться наступного вівторка, 5 травня 2026 року. Він буде проходити з 10:00 до 13:00 на базі осередку “З Бахмутом у серці. Київ” за адресою: вул. Левка Лук’яненка, 14-Б.

Раніше ми розповідали, що переселенці з Бахмута довелося через суд підтверджувати право власності на зруйноване житло й для чого ця процедура потрібна переселенцям із ТОТ.