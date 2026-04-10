Бахмутянці довелося через суд підтверджувати право на зруйноване житло: в чому причина та навіщо це жителям ТОТ

Переселенка з Бахмута не змогла внести право власності на квартиру в сучасний електронний реєстр. Справа в тому, що вона придбала житло до 2013 року — раніше, ніж створили Єдиний державний реєстр речових прав. Через це підтвердити право власності необхідно було через архіви Бахмутського БТІ, а доступу до них нема через окупацію. Розв’язувати питання жінці довелося через суд. Розповідаємо про ситуацію детальніше та пояснюємо, для чого треба підтверджувати право на нерухомість.

Історію бахмутянки розповіли в Українській Гельсінській групі з прав людини.

Відмова реєстратора

Жінка переїхала з Бахмуту після початку повномасштабного вторгнення. У червні 2023 року звернулась до державного реєстратора у Хмельницькому з метою внести право власності на квартиру в сучасний електронний реєстр. Отримала відмову.

Причина полягала в особливості законодавства: оскільки право власності виникло до 1 січня 2013 року — тобто до запровадження Єдиного державного реєстру речових прав, — реєстратор був зобов’язаний отримати підтвердження зі старих архівів БТІ. Але Бахмутське БТІ знаходиться на окупованій території, і отримати від нього архівну довідку не було можливості.

Після відмови жінка звернулась по юридичну допомогу.

Пошук документів і судовий шлях

Адвокат Павло Слободянюк розповів, що спочатку спробував вирішити питання в позасудовий спосіб. Направив п’ять адвокатських запитів — до Бахмутської міської військової адміністрації, КП “Бахмутське БТІ” та Донецької ОВА. Проте отримати необхідну архівну довідку так і не вдалось.

“Наразі альтернативи судовій процедурі не існує, якщо відсутня архівна довідка БТІ. Якби довідка була доступна, жінка могла б пройти звичайний адміністративний шлях реєстрації без звернення до суду”, — пояснив адвокат.

Позов подали на підставі статті 392 Цивільного кодексу України, яка дозволяє власнику майна звернутись до суду за підтвердженням права власності, якщо це право не визнається або оскаржується іншою стороною. Справу спочатку розглядав Дружківський міський суд Донецької області, але наприкінці 2024 року у зв’язку зі зміною територіальної підсудності її передали до Довгинцівського районного суду Кривого Рогу.

23 березня 2026 року суд виніс рішення на користь позивачки: право власності на квартиру в Бахмуті було визнане.

Навіщо підтверджувати право на зруйноване житло

“Я знаю, що квартира повністю зруйнована, а місто стерте з лиця землі. Але саме тому юридичне підтвердження права власності набуває особливого значення”, — каже адвокат.

Без запису в Єдиному державному реєстрі речових прав жінка не могла ні розпоряджатись майном, ні претендувати на державну компенсацію. Тепер, після набрання рішенням законної сили, вона зможе зареєструвати право власності в реєстрі й подати заявку на відшкодування за програмою “єВідновлення”, яка передбачає компенсацію за повністю зруйноване житло.

Масштаб проблеми і відсутність законодавчого рішення

За словами адвоката, подібних справ надзвичайно багато. Усе нерухоме майно, право власності на яке виникло до 2013 року і не внесене в сучасний реєстр, потребує підтвердження через суд — якщо доступ до архівів БТІ втрачено через окупацію або бойові дії. Судова практика в таких справах за чотири роки повномасштабної війни вже є усталеною, однак шлях залишається тривалим і потребує юридичного супроводу.

Спроба вирішити проблему на законодавчому рівні поки що не дала результату. Законопроект №11440, який мав спростити реєстрацію права власності для людей, що не мають доступу до архівів БТІ, не пройшов жодного читання у Верховній Раді й не був внесений до порядку денного сесії.

Це означає, що тисячі людей у схожій ситуації й надалі змушені вирішувати питання в судовому порядку — кожен окремо, кожен зі своїм пакетом документів і своїм очікуванням рішення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати компенсацію за пошкоджене житло у 2026 році.