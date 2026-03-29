Скільки нових квартир і будинків купили переселенці з Донеччини за програмою “єВідновлення”. Колаж: Вільне Радіо

Понад 15 млрд грн на житлові сертифікати та грошові виплати за зруйноване житло. Стільки компенсували мешканцям Донецької області за весь період роботи програми “єВідновлення”. На ці кошти переселенці змогли придбати щонайменше 10 700 квартир та будинків в інших регіонах України.

Журналісти Вільного Радіо зʼясували, в яких громадах змогли оформити найбільше компенсацій, де було найбільше відмов та через які причини найчастіше не вдається оформити документи навіть коли житло справді зруйноване.

Донеччина стала одним із найактивніших регіонів України за кількістю погоджень компенсацій за зруйноване житло. Із 35 379 заяв, схвалених у країні станом на 1 січня 2026 року, майже кожна третя стосується саме жителів області, чиї домівки знищила Росія. Водночас у громадах області ще залишаються десятки тисяч заяв, які чекають на рішення комісій.

Якщо територію громади офіційно визнають окупованою, а заяву не встигли розглягути, то процес призупиняють. Бо наразі лише деякі військові зі статусом ВПО вже можуть податися на компенсації за житло в окупації. Прийом заявок стартував у грудні, а станом на початок 2026 року на цю програму подалися понад 20 тисяч переселенців. Журналісти Вільного Радіо вже писали про перші житлові ваучери, які отримали у громадах Донеччини.

Важливо розуміти, що не завжди одна заява дорівнює компенсації одній людині. Наприклад, серед мешканців Донеччини з житловими сертифікатами, є працівник СБУ, який звітує про три виплати сертифікатів в різний період. Він мав житло у двох різних громадах — Торецькій та Лиманській. Восени 2025 року було 2 нарахування грошей компенсації, і взимку 2025 року чоловік прозвітував про ще один отриманий житловий сертифікат. А з декларації за 2025 рік вже зникли всі згадані обʼєкти нерухомості, натомість є нова квартира в Черкасах.

”єВідновлення” — це державна програма допомоги за пошкоджене та знищене житло, яка доступна для громадян України з весни 2023 року. Компенсацію за зруйноване житло розраховують за формулою — використовується вартість 1 кв.м житла, регіональні коефіцієнти та показники з року побудови тощо. Сертифікат на нове житло видають за умови відмови від прав на знищену власність.

Всі дані нижче виведені на основі зведеної таблиці, з детальними даними по кожній громаді ви можете ознайомитись в таблиці. Відповіді на запити, на основі яких сформована таблиця та всі дані цього тексту ви можете знайти у цій папці.

Скільки нового житла держава забезпечила людям, які втратили домівки на Донеччині через російсько-українську війну

З 2023 року власники нерухомості на Донеччині могли придбати щонайменше 10 735 квартир та будинків за програмою “єВідновлення”. Саме стільки заяв за весь час роботи програми станом на 1 січня 2026 року схвалили комісії, які призначали компенсації за знищене житло. Такі дані журналісти Вільного Радіо звели на основі 46 відповідей від місцевих військових адміністрацій, адже централізовано наразі ці цифри не збирають ні в області, ні на державному рівні (там надати розбивку по регіонах на наш запит не змогли).

Дані в цьому матеріалі — це цифри 2023-2025 років. У 2026 році оформлення компенсацій продовжується, і стрімко. Втім звітують про це не всі військові адміністрації однаково. Як результат, щоб отримати всі відповіді для цього тексту не на вибіркові питання, в точні дати, саме так, як вказано в питанні, а також уніфікувати їх знадобилось три місяці.

Невелике містечко або кілька житлових кварталів: скільки б місця зайняли переселенці з Донеччини

Цифра у 10 735 квартир не наочна. Тож наведемо приклад. Якби всі жителі Донецької області, які отримали житлові сертифікати вирішили б придбати квартири в одному місці, то змогли б заселити щонайменше третину міста Горішні Плавні. Там всього 250 будинків, і більшість з них — не висока забудова, а 5-ти та 9-ти поверхові будівлі.

Водночас в Києві, де забудовують квартали часто висотними і довгими будинками на багато квартир, це вийшов би повноцінний квартал: як півтора ЖК “Комфорт Таун” або майже 4 ЖК “Республіка”.

По громадах виплати розподілені нерівномірно. Відповідно до обставин на місці та змін законодавства впродовж років, навантаження на комісії різниться.

Так, у Мирноградській, Сіверській та Великоновосілківській громадах звернулись по компенсації найбільше людей. Тут також схвалили найбільше заявок по області.

Теплова мапа кількості схвалених заявок на компенсацію за зруйноване житло за програмою “єВідновлення” в громадах Донецької області у 2023-2025 рр, інфографіка: Вільне Радіо

При цьому на початок 2026 року в громадах Донецької області розгляду очікували ще 27 648 заяв за знищене майно. А це майже втричі більше, ніж за всі попередні роки дії програми “єВідновлення”. Для порівняння, це половина черги на розгляд по всій країні.

Житловий сертифікат — це документ, який підтверджує право людини на компенсацію за знищене житло. Його видають за програмою “єВідновлення” після перевірки заяви. Отримані кошти можна використати для купівлі квартири або будинку в будь-якому регіоні України.

Зазначимо, з 46 громад Донеччини, які не були окуповані до 2022 року, лише в 30 змогли розпочати повноцінний процес оформлення заяв на компенсацію.

У 16-ти громадах не було жодного позитивного рішення. Всі вони мають статус тимчасово окупованих. Більшість з них були окуповані ще до запуску “єВідновлення” весною 2023 року. Або ж на території окремих громад велися активні бойові дії, але на цей момент ще не ухвалили механізм дистанційного обстеження обʼєктів (такий зʼявився у липні 2025 року).

До комісій 11-ти з цих громад заяви не надходили зовсім, а в 5-ти є зареєстровані заяви, розгляд яких призупинили.

Схвалені заявки на компенсації за зруйноване майно з Донецької області по роках. Інфографіка: Вільне Радіо

Державні службовці серед власників житлових сертифікатів

Серед отримувачів компенсацій є незначна кількість посадовців. За даними з Реєстру декларації, серед тих працівників держустанов, які отримали житлові сертифікати та зобовʼязані звітувати, нам вдалося знайти 39 людей з втраченою нерухомістю в Донецькій області. Це менше 1% від усіх мешканців Донецької області, яким схвалили заяви на компенсації за зруйновані домівки. Водночас, це не включає дані щодо нерухомості родичів посадовців.

Більшість з тих, хто звітує про отримані житлові сертифікати, втратили нерухомість та оформили компенсації у Лиманській і Великоновосілківській громадах. Також є декілька власників зруйнованих будинків і квартир з Торецької, Краматорської, Мирноградської, Селидівської, Покровської, Костянтинівської, Добропільської, Дружківської, Новогродівської, Часовоярської, Марʼїнської громад.

Це начальники та заступники військових адміністрацій, одна староста, спеціалісти різних управлінь, прокурори, одна суддя, слідчі тощо.

Важливо — кошти на відновлення пошкодженого житла або придбання нового не закладають у бюджети громад. Це окрема державна програма. Отримати компенсацію за пошкоджене або знищене житло в межах державної програми “єВідновлення” можна лише після оцінки житла спеціальною комісією. Такі комісії працюють при органах місцевого самоврядування або військових адміністраціях. Саме вони спілкуються з власниками, оглядають будинки й ухвалюють рішення щодо виплат.

Якщо спиратись на тенденції переїздів з декларацій (оскільки це єдина вибірка тих, хто точно придбав житло за сертифікатом та звітує про це публічно), то Київ та Київська область — серед фаворитів для придбання житла, принаймні у посадовців з Донеччини. З 39 декларантів Донецької області купували житло найчастіше у Київській області, таких було 16 людей, 8 з яких обрали саме столицю. Ще семеро обміняли житлові сертифікати у Дніпропетровській області, шестеро — у Полтавській, пʼятеро — в Одеській, четверо — у Черкаській і одна людина — в Кіровоградській області.

Увага до деталей: які помилки можуть завадити подати заяву на отримання компенсації

Не отримати компенсацію через помилку системи? Такі випадки теж бувають. Віталій виїхав з рідного Мирнограда ще у 2024 році, рятуючись від обстрілів російської армії. Від його будинку залишилися лише руїни і чоловік сподівався отримати компенсацію за зруйноване житло через державну програму “єВідновлення”.

Однак під час подання заяви виникла проблема: у спадкових документах виявили технічну помилку щодо виду спільної власності. Через це нотаріус вніс до державного реєстру неправильні дані. У результаті система вимагала згоду інших співвласників житла — хоча насправді їх не існувало. Ця помилка і завадила подати заяву на компенсацію.

Віталій звернувся по допомогу до юристів благодійного фонду “Право на захист”. Після аналізу і документів і консультацій із нотаріусом до свідоцтва внесли зміни, а дані у державному реєстрі виправили.

Помилкові або недостовірні дані у заявах — це найбільш розповсюджена причина відмов у компенсаціях для мешканців Донеччини. Серед інших частих причин відмов заявникам:

будівлю не визнавали знищеною за результатом обстеження;

перехід території громади до зони тимчасової окупації , тобто отримати компенсацію неможливо;

неповний пакет документів, відсутність акту обстеження;

вибір не того типу компенсації;

технічні збої в реєстрі.

Загалом в Україні, за даними Міністерства розвитку громад та територій, найпоширеніші причини відмов пов’язані з юридичним статусом житла або з неточностями у поданих даних.

Однією з частих підстав є відсутність інформації про житло у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У таких випадках комісія не може підтвердити право власності заявника. Іноді заяви відхиляють, коли заявник не має законних повноважень подавати заяву на компенсацію.

Наприклад, у Великоновосілківській громаді найчастіше власники самі відкликали свої заяви, зокрема через зміну статусу житла. А в Соледарській громаді щонайменше 2 людини відмовилися від заяв через появу програми житлових ваучерів для ветеранів.

За зруйноване майно за весь період дії програми “єВідновлення” комісії відмовили у компенсації щонайменше 2 478 заявникам з Донеччини. Це майже 17% усіх відмов в цій категорії в загальноукраїнському масштабі (всього — 14 576 відмов).

Деякі люди змушені подавати документи повторно, проте в профільному міністерстві такої статистики не ведуть.

Додамо, що у випадку Віталія з Мирнограда проблему вдалося вирішити — за чоловіком зареєстрували 100% права власності на квартиру, тепер він очікує на рішення щодо житлового сертифіката.

