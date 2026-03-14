Лиман у 2023 році. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Члени комісії Лиманської громади розглянули три заяви на житлові ваучери. Одному заявнику погодили виплату у 2 млн грн на придбання нового житла у більш безпечних регіонах країни. Розповідаємо, скільком відмовили у житлових ваучерах.

Про ваучери розповіли в Лиманській міській військовій адміністрації.

Ще двом заявникам відмовили у наданні житлового ваучера. Причина — невідповідність умовам програми.

Зазначимо, заявники отримують рішення щодо розгляду їхніх заяв у додатку “Дія”.

З питаннями щодо компенсацій та житлових ваучерів у Лиманській громаді можна звертатися за телефоном: (095) 048-27-08.

Як в Україні працюють житлові ваучери

Деякі переселенці, які мешкали на тимчасово окупованих територіях, можуть отримати допомогу на купівлю нової оселі. Сума компенсації — до 2 мільйонів гривень.

Ця програма не пов’язана з компенсацією за зруйноване житло. Для отримання коштів не треба доводити, що житло зруйноване або опинилося в окупації.

Заявки почали приймати з 1 грудня 2025 року. Ваучер можна використати для:

купівлю квартири або будинку, а також інвестування у його будівництво;

сплату першого внеску або погашення платежу за іпотекою.

Однак станом на початок 2026 року програма доступна для ВПО, які мають статус учасників бойових дій, або для людей з інвалідністю внаслідок війни.

Нагадаємо, у Добропільській МВА розглянула 164 заяви від власників нерухомості у громаді, які хочуть отримати компенсації за зруйноване внаслідок війни житло. Більшість звернень задовольнили — ці люди отримають сертифікати за програмою “єВідновлення”. Чотирьом заявникам відмовили у виплатах, а ще 20 заяв призупинили.