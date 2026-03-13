Добропілля влітку 2025 року. Ілюстративне фото: Євгенія Таранченко/Громадське радіо

У п’ятницю, 13 березня, профільна комісія при Добропільській міській ВА розглянула 164 заяви від власників нерухомості у громаді, які хочуть отримати компенсації за зруйноване внаслідок війни житло. Більшість звернень задовольнили — ці люди отримають сертифікати за програмою “єВідновлення”. Чотирьом заявникам відмовили у виплатах, а ще 20 заяв призупинили. Публікуємо перелік адрес, яких стосуються позитивні рішення комісії.

Про компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії від 13 березня 2026 року з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій при Добропільській міській військовій адміністрації. Документ доступний на офіційному сайті міської військової адміністрації.

Компенсації за зруйноване житло цього разу погодили 95 власникам нерухомості: 70 рішень ухвалили згідно з технічним звітом, ще 25 — згідно з актами дистанційного обстеження. Адреси цих будинків наступні:

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 24;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 18;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 20;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 22;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 5А;

місто Білицьке, вулиця Романа Шухевича, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Романа Шухевича, будинок 4;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 15.

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 31;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 35;

місто Добропілля, вул.Івана Франка, будинок 35;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 30;

місто Добропілля, вулиця Котляревського Івана, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 109;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 123;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 125;

місто Добропілля, вулиця імені Лі Олександра, будинок 35;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 15;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 18;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 21;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 22;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 20.

Чотирьом заявникам відмовили у компенсації через “невідповідність наданих даних”. Ще 20 заяв поставили на паузу, адже у комісії не було достатньо інформації для ухвалення рішення.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, під час попереднього засідання згадана комісія ухвалила більше позитивних рішень — загалом 103. Це сталося 6 березня. Журналісти Вільного Радіо вже писали, про які будинки йдеться.