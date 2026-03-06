Добропілля взимку 2025-2026. Ілюстративне фото: "Суспільне. Донбас"

Комісія при Добропільській міській ВА розглянула 161 заяву від місцевих щодо компенсацій за житло, зруйноване через бойові дії. Більшість звернень задовольнили, їхні автори отримають сертифікати за програмою “єВідновлення”. Двом заявникам відмовили у виплатах, а ще 56 заяв призупинили. Публікуємо перелік адрес, яких стосуються позитивні рішення комісії.

Про компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії від 6 березня 2026 року з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій при Добропільській міській військовій адміністрації. Документ опублікували на офіційному сайті міської військової адміністрації.

Так, компенсації за зруйноване житло отримають 103 власники нерухомості у Добропіллі та Білицькому. Адреси наступні:

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 1;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 2;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 10;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 17;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 27.

місто Добропілля, вулиця Полтавська, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 24;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 18;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 12;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 22;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 14.

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 35;

місто Добропілля, вулиця Банкова, будинок 24;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 30;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 36;

місто Добропілля, вулиця Котляревського Івана, будинок 20;

місто Добропілля, вулиця Котляревського Івана, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 21;

місто Добропілля, вулиця Незалежності, будинок 17;

місто Добропілля, вулиця Театральна, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 123;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 125;

місто Добропілля, вулиця імені Лі Олександра, будинок 35;

місто Добропілля, вулиця імені Лі Олександра, будинок 41;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 18;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 21;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 22;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 20.

Двом заявникам відповіли у компенсації через “невідповідність наданих даних”. Ще 56 заяв поставили на паузу, адже у комісії не було достатньо інформації для ухвалення рішення. Цих адрес комісія не публікує.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

