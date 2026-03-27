Які компенсації у громадах Донеччини отримали посадовці та місцеві. Колаж: Вільне Радіо

Майже три десятки посадовців із дванадцяти громад Донецької області отримали виплати за зруйноване житло. Розмір компенсацій різний — від 600 тисяч до 5 мільйонів гривень. Журналісти Вільного Радіо проаналізували ситуацію та з’ясували, чи отримують житлові сертифікати місцеві у громадах, де посадовцям нараховують кошти. В основному відповідь — так, але трапляються винятки.

Усі дані про отримання виплат посадовцями журналісти Вільного Радіо знайшли у Єдиному державному реєстрі декларацій.

Ми відбирали лише посадовців, які працюють у військових адміністраціях, міських та районних радах, а також підпорядкованих їм установах. У деклараціях часто зустрічаються житлові сертифікати для поліцейських, прокурорів та суддів, але ми їх у цьому тексті не враховували.

Хто з керівництва військових адміністрацій Донеччини отримав компенсації за зруйноване житло

Станом на березень 2026 року компенсації за житло, пошкоджене під час бойових дій, напряму отримали 28 посадовців із п’ятнадцяти громад Донецької області. Загальна сума всіх знайдених журналістами Вільного Радіо компенсацій — 61,4 млн грн.

Розмір компенсацій у гривнях, які отримали посадовці Донеччини за зруйноване житло, станом на березень 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо

У переліку нижче журналісти Вільного Радіо використали не лише дані з декларацій посадовців, а й відповіді на інформаційні запити, отримані від місцевих військових адміністрацій.

директорка Великоновосілківської центральної районної лікарні Євгенія Балабан у серпні 2025 року отримала житловий сертифікат на 5,1 млн грн. За ці кошти вона придбала квартиру у Києві площею 59 м². У цій громаді компенсації отримали також 889 постраждалих місцевих на загальну суму 1,4 млрд грн;

начальник Комарської сільської військової адміністрації Олександр Куропятник у липні 2025 року отримав житловий сертифікат на 5,1 млн грн і купив за ці кошти квартиру у Києві площею 64 м². Тут 110 місцевих отримали компенсації на 141 млн грн;

заступник начальника відділу організації протиепізоотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління держпродспоживслужби в Донецькій області Едуард Денисенко у липні 2025 року задекларував житловий сертифікат на 5,1 млн грн. За ці гроші він купив квартиру в Ірпені Київської області площею 80,2 м²;

очільник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов у квітні 2025 року отримав сертифікат на 4,2 млн грн. За ці гроші він придбав будинок площею 79 м² у Бучі за 3,5 млн грн та земельну ділянку площею 170 м² за 748 тис. грн. Місцеві тут також отримали компенсації — 677 власників нерухомості на суму понад 1 млрд грн;

начальниця Управління державного казначейства у Великоновосілківському районі Тетяна Кирилова у серпні 2025 року отримала житловий сертифікат на 4,1 млн грн. За 3,7 млн грн вона придбала садовий будинок площею 110 м² в селищі Авангард Одеської області;

начальниця Фінансового управління Волноваської районної державної адміністрації Ірина Хараман задекларувала , що у травні 2025 року отримала 2,7 млн грн компенсації та в червні купила квартиру в Одесі площею 70 м². У Волноваській громаді місцеві компенсацій не отримали;

начальниця Головного управління держгеокадастру у Донецькій області Вікторія Рєпіна у вересні 2024 року отримала 2,6 млн грн компенсації й за ці кошти придбала будинок площею 63,1 м² у селі Княжичі Броварської громади Київської області;

заступник начальника відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління держпродспоживслужби в Донецькій області Володимир Євтушенко у липні 2025 року задекларував 1,8 млн грн компенсації. За ці кошти він придбав земельну ділянку площею 1449 м² за 1,6 млн грн та житловий будинок площею 40,3 м² у селищі Васильківка однойменної громади Дніпропетровської області;

головний спеціаліст з питань інформаційної та внутрішньої політики Мангушської селищної військової адміністрації Вадим Булат у лютому 2026 року задекларував 1,7 млн грн компенсації. За ці кошти він придбав квартиру площею 39,4 м² в Одесі;

начальниця відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління держпродспоживслужби в Донецькій області Олена Козак у січні 2026 року задекларувала 1,7 млн грн компенсації і купила за ці гроші квартиру площею 40,9 м² у місті Чорноморськ Одеської області;

заступник начальника відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Донецькій області Олексій Беспалов у липні 2025 року отримав житловий сертифікат на 1,6 млн грн і придбав садовий будинок площею 122 м² за 1,5 млн грн в селі Малютянка Боярської громади на Київщині, а також земельну ділянку площею 643 м²;

електрик-дизеліст відділення життєзабезпечення інженерної групи аварійно-рятувальної частини ДСНС Сергій Сороковенко із Селидового у квітні 2025 року задекларував 1,6 млн грн компенсації. Він додав своїх збережень та купив будинок площею 94,5 м² у Дніпрі;

начальник управління ЖКГ Краматорської міської ради Андрій Літвіненко у грудні 2025 року отримав 1,5 млн грн компенсації, додав свої заощадження і купив за 2,7 млн грн будинок площею 247 м² у селі Гнідин Золочівської громади на Київщині та земельну ділянку площею 1 889 м². У цій громаді компенсації отримали рекордні 4,9 тис. місцевих на суму 414 млн грн;

заступниця міського голови виконавчого комітету Лиманської міської ради Надія Авдієнко отримала 1,5 млн грн (вона задекларувала дві виплати у 2025 році на 300 тис. грн та 1,2 млн грн). У травні 2025 року вона за ці кошти придбала будинок у місті Золотоноша Черкаської області;

заступник начальника Лиманської міської ВА Олексій Мікулін у жовтні 2025 року задекларував житловий сертифікат на 1,4 млн грн і придбав квартиру площею 63 м² в Олександрії Кіровоградської області;

начальниця відділу взаємодії з громадянами Управління соціальної та ветеранської політики Костянтинівської міської ради Тетяна Мірошниченко у грудні 2025 року отримала 1,4 млн грн і купила квартиру площею 63 м² у Дніпрі. У цій громаді 241 місцевий отримав компенсації на суму 403 млн грн;

начальниця управління зведеного аналізу та стратегічного розвитку Департаменту економіки ДонОДА Наталія Гришина у грудні 2025 року задекларувала 1,4 млн грн компенсації за зруйноване житло. Її чоловік подарував їй 750 тис. грн і об’єднавши ці суми (майже 2,4 млн грн) жінка купила у Києві квартиру площею 53,8 м²;

головна спеціалістка із закупівель Головного управління Державної казначейської служби у Донецькій області Марина Рабєєва задекларувала у лютому 2026 року 1,4 млн грн компенсації. Жінка у червні 2025 року придбала за 200 тис. грн квартиру у Мирнограді. 6 лютого 2026 року жінка, яка невідомо, які має зв’язки з Мариною — Марія Пігіда дарує їй понад 1 млн грн. 25 лютого 2026 року Марина Рабєєва об’єднує свої збереження та купляє за 3,6 млн грн квартиру площею 99,4 м² у селі Гатне однойменної громади Київської області;

перший заступник начальника Соледарської міської ВА Андрій Рябуха у листопаді 2025 року отримав 1,3 млн грн, додав власні заощадження та придбав квартиру площею 52 м² в Ірпені. Тут лише 15 місцевих отримали компенсації на суму 26 млн грн;

заступниця начальника Лиманського відділу державної виконавчої служби Міністерства юстиції Людмила Терехова у червні 2025 року задекларувала 1,1 млн грн компенсації. Ще стільки ж отримала її мати. Людмила об’єднала кошти і за 2,2 млн грн придбала квартиру площею 66,1 м² у Кременчуку Полтавської області;

головна бухгалтерка десятого воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС з Мирнограда Віта Киричок задекларувала 1 млн грн компенсації. За цей мільйон жінка придбала квартиру площею 46,9 м² у місті Чорноморськ Одеської області;

перший заступник начальника Управління ЖКГ Краматорської міської ради Олег Ісаков у листопаді 2025 року отримав 970 тис. грн, додав 600 тис. грн власних коштів та купив квартиру площею 46 м² у Києві за 1,5 млн грн;

заступник начальника Великоновосілківського відділу державної виконавчої служби Міністерства юстиції Олександр Аверецький у липні 2025 року отримав 920 тис. грн. За ці гроші посадовець придбав квартиру площею 61,3 м² у місті Горішні Плавні Полтавської області;

голова Бахмутської районної ради Світлана Кіщенко у жовтні 2025 року отримала компенсацію по “єВідновленню” — 722 тис. грн. Додавши власні заощадження, у листопаді придбала квартиру у Києві площею 56 м² за 2,7 млн грн. У Бахмутській громаді компенсацію отримали 17 заявників на суму 26,3 млн грн;

начальниця фінансового управління Торецької міської ВА Наталія Шабельник у грудні 2025 року отримала 605 тис. грн житлового сертифікату, додала власні кошти та купила квартиру у Черкасах площею 52 м² за 1,2 млн грн. У цій громаді компенсації отримали 487 місцевих на суму 712 млн грн.

Також компенсації отримували посадовці, які до роботи на державній службі захищали державу і чиї родини потребують житла:

спеціаліст 1 категорії відділу з питань мобілізаційної роботи, цивільного захисту, запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами Сартанської селищної ВЦА Олександр Клименко у листопаді 2024 року отримав 2,7 млн грн на житло як військовий, який боронив державу. За ці гроші він купив квартиру у Львові площею 54,9 м²;

начальник Добропільської міської ВА Андрій Бондаренко у грудні 2024 року отримав 2,5 млн грн компенсації як переселенець і захисник держави. 25 лютого 2025 року він задекларував купівлю квартири площею 46 м² у Дніпрі. У цій громаді компенсації також отримали 1 258 жителів на суму 760 млн грн;

заступник Покровського міського голови Микола Шабельник у листопаді 2023 року отримав 2,4 млн грн як переселенець і учасник АТО/ООС. У січні 2024 року він придбав квартиру у Києві площею 60 м² за 3,7 млн грн. Тут 878 місцевих отримали компенсації на загальну суму 483 млн грн.

Де найчастіше купують житло посадовці з Донеччини за компенсаційні кошти

Майже всі посадовці після отримання компенсації швидко витратили кошти на нове житло. Хоча ніхто не придбав житла в Донецькій області, лише один посадовець із 28 наважився переїхати далеко.

Більшість обирали нові регіони для проживання в центральній та північній частинах країни, ближче до рідної Донеччини.

Найбільше переїздів ми зафіксували до Києва та Київської області — зокрема до Бучі, Ірпеня та інших міст і сіл області. На другому місці — Дніпропетровська область.

По дві квартири придбали у Полтавській та Черкаській областях.

Найменше — по одній квартирі — купили у Львівській та Кіровоградській областях.

Регіони України, де посадовці з Донецької області купували нове житло за компенсаційні кошти замість втраченого житла на Донеччині. Дані актуальні станом на березень 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо

