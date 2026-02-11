Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Журналісти Вільного Радіо проаналізували зарплатні відомості керівників департаментів, управлінь і служб Донецької обласної державної адміністрації, які отримують платню з бюджету. Хто з посадовців у середньому заробляє найбільше, які надбавки має, а чия зарплата навпаки не досягає й половини щомісячних сум колег, розповідаємо в матеріалі.

До рейтингу Вільного Радіо увійшли посадовці, які виконують обов’язки керівників усіх 23 структурних підрозділів ДонОДА. Дані щодо їхніх зарплат ми отримали у відповідь на запит. Всі суми в матеріалі вказані після сплати податків — взагалі держслужбовцям нараховували на 23% більше. Щодо кожного з посадовців цифри усереднені, тобто річний заробіток поділений на 12 місяців або кількість місяців на посаді, протягом яких очільники департаментів і управлінь отримували зарплати.

Близько 90 тисяч і більше: п’ятірка очільників департаментів ДонОДА з найбільшою зарплатою

Серед керівників усіх структурних підрозділів ДонОДА найбільшу зарплату в 2025 році мав директор Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Павло Челпих. У середньому “на руки” він щомісяця отримував 106 874 гривні.

Найменшою зарплата посадовця була в жовтні — 82 312 гривень, а найбільшою у вересні — 175 796 гривень. Зауважимо, що Павло Челпих єдиний з проаналізованих керівників, хто щомісяця отримував надбавку за роботу з державною таємницею — у середньому 6 528 гривень.

Друге місце в рейтингу з відривом у майже 10 тисяч гривень посідає директор Департаменту економіки Геннадій Мар’яненко. Його середня зарплата у 2025 році складала 97 479 гривень на місяць. Протягом червня, липня й листопада посадовцю нараховували надбавки за роботу з держтаємницею — у середньому 4 435 гривень на місяць. А в серпні він також отримав 4 738 гривень доплати за роботу у вихідний день.

Наступну за розміром заробітну плату має директор Департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Андрій Чаган — минулого року вона в середньому складала 93 169 гривень на місяць. Серед виплат, яких не було в колег посадовця вище за рейтингом, у червні він отримав 4 217 гривень надбавки за виконання особливо важливої роботи, а в серпні — 9 659 гривень за відрядження.

На четвертому місці — начальниця Управління стратегічних комунікацій Ганна Фесенко. У середньому вона щомісяця отримувала 90 279 гривень. Специфічних надбавок, як у колег, посадовиця не мала, а найбільшою виплатою для неї був оклад — у середньому 43 507 гривень на місяць.

Замикає п’ятірку лідерів начальник Управління з питань інформатизації та цифровізації Володимир Білокопитий із середньомісячною зарплатою 88 848 гривень. Понад третину річного заробітку посадовець отримав за серпень і грудень, коли йому нарахували два види матеріальної допомоги та премію за результатами щорічного оцінювання. Лише за ці два місяці він заробив близько 405 тисяч гривень.

Від 68 до 88 тисяч: перелік очільників департаментів ДонОДА із середньою зарплатою

директор Департаменту житлово-комунального господарства Сергій Боєвський — 88 785 гривень;

начальниця Управління із забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування Наталія Чукова — 86 783 гривні;

директор Департаменту екології та природних ресурсів Сергій Натрус — 83 520 гривень;

директорка Департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Оксана Головко — 80 030 гривень;

директор Департаменту охорони здоров’я Володимир Колесник — 78 137 гривень;

директорка Департаменту фінансів Ірина Конакова — 77 183 гривні;

директорка Департаменту соціального захисту населення Олена Токарева — 76 650 гривень;

начальник Управління фізичної культури та спорту Володимир Мицик — 73 001 гривня;

начальниця Управління культури і туризму Вікторія Точена — 71 599 гривень;

начальниця Управління автомобільного транспорту Наталія Абрамова — 70 793 гривні;

виконувачка обов’язків директора Департаменту капітального будівництва Дарія Семененко — 70 314 гривень;

директорка Державного архіву Донецької області Ірина Шишолік — 69 214 тисяч;

начальниця Управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Лілія Золкіна — 68 550 гривень.

Подекуди вдвічі менше за колег: хто з очільників департаментів ДонОДА заробляє найменше

Відкриває п’ятірку очільників структурних підрозділів ДонОДА з найменшими зарплатами начальник Управління містобудування та архітектури Василь Теклюк. У середньому в 2025 році він заробляв 68 423 гривні на місяць. Загалом зарплата посадовця не перевищувала 57 924 гривні, але на річний показник вплинули 47 179 гривень допомоги на оздоровлення і 55 501 гривня матеріальної допомоги на розв’язання соціально-побутових питань, які він отримав у квітні й вересні відповідно.

Нижче в рейтингу — начальниця Служби у справах дітей Юлія Рижакова. Протягом року вона очолювала службу, перебуваючи на різних посадах. Так, у першому півріччі Юлія Рижакова виконувала обов’язки начальниці установи, за що отримувала в середньому 51 412 гривень на місяць. Проте в червні посадовиця стала саме начальницею служби, і її зарплата зросла. Загалом у 2025 році очільниця служби Юлія Рижакова отримувала в середньому 64 609 гривень “на руки” щомісяця.

Трохи менше протягом року отримував начальник Управління з питань ветеранської політики Артур Насібян. У середньому він заробляв 61 762 гривні на місяць. Попри те, що посадовець отримував кілька видів надбавок, зокрема за вислугу років і ранг, найбільшу частину його заробітної плати склав саме оклад — близько 31 385 гривень на місяць.

Друге місце серед очільників із найменшими зарплатами посідає виконувачка обов’язків директора Департаменту освіти і науки Юлія Бурцева. На посаду її призначили в кінці лютого 2025 року й того ж місяця вона отримала першу зарплату, тож у середньому протягом 11 місяців минулого року посадовиця заробила 58 616 гривень.

А посадовцем із найменшою зарплатою став виконувач обов’язків директора Департаменту розвитку базових галузей промисловості Олексій Гоптар. Він очолив департамент наприкінці жовтня 2025 року, і за три місяці його середньомісячна зарплата склала 45 068 гривень. Зауважимо, що це більш ніж на третину менше, ніж отримав його попередник на посаді Владислав Бойко протягом неповного місяця роботи.

