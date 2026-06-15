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Переселенці із Добропільської громади зможуть потрапити не безоплатну юридичну консультацію у Києві. Фахівці надаватимуть роз’яснення, зокрема з питань компенсацій за знищені домівки. Як долучитися — читайте далі.
Про ініціативу повідомили у Добропільській МВА.
Юридичну допомогу надаватимуть фахівці благодійного фонду “Право на захист”. Найближча дата безоплатної консультації — 16 червня, з 11 до 14:00. Звернутися можна з такими запитами:
Зустріч проведуть на базі Центр життєстійкості “Мангуш” за адресою: м. Київ, вул. Володимира Турця, 4.
“Професійна підтримка — це не лише розв’язання юридичних питань, це ваш спокій та впевненість у кожному наступному кроці”, — зазначили у повідомлені.
Нагадаємо, Вільне Радіо запустило сервіс для відстеження виплат за знищене житло в Добропільській громаді. Надалі редакція планує оновлювати мапу новими рішеннями.