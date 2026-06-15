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Для ВПО з Добропільської громади анонсували безоплатні юридичні консультації у Києві: як та коли потрапити

Богдан Комаровський
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Переселенці із Добропільської громади зможуть потрапити не безоплатну юридичну консультацію у Києві. Фахівці надаватимуть роз’яснення, зокрема з питань компенсацій за знищені домівки. Як долучитися — читайте далі.

Про ініціативу повідомили у Добропільській МВА.

Юридичну допомогу надаватимуть фахівці благодійного фонду “Право на захист”. Найближча дата безоплатної консультації — 16 червня, з 11 до 14:00. Звернутися можна з такими запитами:

  • компенсації за зруйноване житло;
  • житлові сертифікати;
  • відновлення документів;
  • питання ВПО;
  • соціальні та пенсійних виплати;
  • спадкові справи.

Зустріч проведуть на базі Центр життєстійкості “Мангуш” за адресою: м. Київвул. Володимира Турця, 4.

“Професійна підтримка — це не лише розв’язання юридичних питань, це ваш спокій та впевненість у кожному наступному кроці”, — зазначили у повідомлені.

Нагадаємо, Вільне Радіо запустило сервіс для відстеження виплат за знищене житло в Добропільській громаді. Надалі редакція планує оновлювати мапу новими рішеннями.

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