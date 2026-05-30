Інтерактивна мапа Вільного Радіо. Скриншот: Вільне Радіо

Щотижня Добропільська міська військова адміністрація публікує розпорядження про надання компенсацій за зруйноване житло. Журналісти Вільного Радіо зібрали та проаналізували ці дані й нанесли їх на інтерактивну мапу, прив’язавши кожне рішення до конкретної адреси. Пояснюємо, як користуватися цією мапою, чому за однією адресою може бути понад 10 рішень і що показує ситуація в Добропільській громаді.

Мапу створили журналісти Вільного Радіо на основі рішень комісії з компенсацій за знищене майно, опублікованих на сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Для чого працює мапа?

На цій інтерактивній мапі ми збираємо всі рішення про компенсації у громаді, аби наочно відобразити, якою є ситуація з відновленням житла. Також мапа фіксує руйнування, яких зазнали населені пункти через війну, тож вона дає змогу побачити, які території постраждали найбільше.

Під час аналізу даних наші журналісти виявили, що за однією адресою може бути кілька рішень. Як пояснили нам у Добропільській міській військовій адміністрації, така практика передбачена процедурою. Представники МВА зазначили, що кілька рішень за однією адресою можливі у випадках, коли житло має кількох власників або поділене на окремі об’єкти нерухомості.

Йдеться, зокрема, про співвласників із різними частками майна, членів подружжя або родичів, які подають заяви окремо, спадкоємців, а також випадки, коли будинок фактично поділений на кілька самостійних частин або квартир. У таких ситуаціях кожну заяву розглядають окремо, а комісія ухвалює окремі рішення.

Як користуватись інтерактивною мапою

На мапі можна:

переглядати рішення за конкретними адресами;

бачити кількість ухвалених рішень щодо кожного будинку;

перевіряти дати ухвалення рішень;

відкривати тексти документів.

Також на мапі є кольорова шкала — від світло- до темно-червоного. Чим темніший колір, тим більше рішень ухвалили щодо відповідного будинку.

Якщо за однією адресою є понад три рішення про виплати, з’являється кнопка “показати більше”, за якою можна переглянути всі доступні рішення щодо цієї адреси.

Журналісти Вільного Радіо надалі планують оновлювати мапу новими рішеннями.

Нагадаємо, на Донеччині станом на 4 травня 2026 року зафіксовано майже 25 тис. об’єктів житлової нерухомості, які визнані зруйнованими. Майже 40% заяв і рішень щодо компенсацій у реєстрі припадає на три громади регіону.