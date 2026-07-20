Юридичні консультації. Ілюстративне фото: Pixabay

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Переселенці із Добропільської громади зможуть потрапити не безоплатну юридичну консультацію у Києві. Фахівці надаватимуть роз’яснення, зокрема з питань компенсацій за знищені домівки. Як долучитися — читайте далі.

Про це повідомили у Добропільській МВА.

Юридичну допомогу надаватимуть фахівці благодійного фонду “Право на захист”. Найближча дата безоплатної консультації — 22 липня, з 11 до 14:00. Звернутися можна з такими запитами:

компенсація за зруйноване житло;

житлові сертифікати;

відновлення документів;

питання ВПО;

соціальних і пенсійних виплат;

спадкові справи.

Зустріч проведуть на базі Центру життєстійкості “Мангуш” за адресою: м. Київ, вул. Володимира Турця, 4.

Нагадаємо, профільна комісія при Добропільській ВА розглянула ще 210 заяв від мешканців громади, які претендують на компенсації за зруйноване житло. Житлові сертифікати цього разу отримають 163 заявники, відмовили вісьмом, а зупинили — ще 39 заяв.