Добропілля у травні 2026 року. Фото: бригада "Рубіж"

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Профільна комісія при Добропільській міській військовій адміністрації розглянула ще 210 заяв від мешканців громади, які претендують на компенсації за зруйноване житло. Житлові сертифікати цього разу отримають 163 заявники, відмовили вісьмом, а зупинили — ще 39 заяв. Загалом від початку роботи комісії це вже 36-те її рішення. Розповідаємо, мешканцям будинків за якими адресами погодили компенсації цього разу.

Інформацію про компенсації журналісти Вільного Радіо отримали з офіційного рішення комісії від 17 липня 2026 року. Документ оприлюднили на офіційному сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Так, житлові сертифікати надали за руйнування житла за такими адресами:

місто Добропілля, вулиця Театральна, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 16;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 30;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 37;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 43;

місто Добропілля, провулок Санаторний , будинок 24А;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 13;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 18;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 21;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 25;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 26;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 36;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 18;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 21;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 25;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 26;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 29;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 8;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 18;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 33;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 33а;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 63;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 127;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 27;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 29;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 35;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 37;

місто Добропілля, вулиця Нова, будинок 3;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 34;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 12;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 24;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 46;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 9;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 39;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 4;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 40;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 44;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 48;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 1;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 7;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 9;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 40;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 12;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 24;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 31;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 24;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 6;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 20;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 3;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 19;

селище Водянське, вулиця Дружби, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 20;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 14;

приватні будинки у населених пунктах: м. Добропілля, м. Білицьке, сел. Світле, сел. Водянське, сел.Чернігівка.

153 сертифікати погодили на підставі технічних звітів, ще 10 — за допомогою дистанційного обстеження.

Вісім заяв відхилили через невідповідність наданих даних. Ще 39 — призупинили для пошуку додаткової інформації.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, восени у Кам’янському триватиме проєкт “Музей покинутих міст”. До участі в ньому долучилися представники Добропільського хабу. Проєкт є мультимедійним мистецьким простором, присвяченим українським містам, які зруйнувала російська армія. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що тут показуватимуть, а також коли й куди приходити.