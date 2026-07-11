Музей історії міста Кам’янське. Ілюстративне фото: TRK-MIC

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Восени у Кам’янському триватиме проєкт “Музей покинутих міст”. До участі в ньому долучилися представники Добропільського хабу. Проєкт є мультимедійним мистецьким простором, присвяченим українським містам, які зруйнувала російська армія. Розповідаємо, що тут показуватимуть, а також коли й куди приходити.

Про участь у проєкті розповіли в пресслужбі Добропільської міської військової адміністрації.

“Через сучасне мистецтво, історії людей, документальні матеріали та інтерактивні експозиції проєкт допомагає зберегти пам’ять про втрачений дім і нагадує про цінність людських історій”, — пишуть у пресслужбі МВА.

Музей розташований у Кам’янському за адресою: проспект Свободи, буд. 39.

На виставці, яка триватиме з 15 вересня по 30 жовтня, можна буде побачити:

30 мистецьких творів і предмети, які вивезли з покинутих міст, із відео- та аудіосупроводом;

відеоінсталяцію “Бачити. Чути. Пам’ятати” на підсвіченій мапі України, де рани-міста позначені отворами, а також документальні ролики про людей, які пережили втрату дому;

кураторські екскурсії, воркшопи та публічні розмови.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, як брати-фотографи з окупованої Горлівки зберегли на плівці спогади про дім. На них можна побачити засніжені терикони, дерева обабіч дороги, старий трамвай, друзі на велосипедах, паски на Великдень, домашні тварини та заходи сонця над Горлівкою.