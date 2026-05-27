Гуманітарний хаб “Добропільщина — сила єднання”. Ілюстративне фото: Добропільська міська ВА

“Добропільщина — сила єднання” в Одесі став шостим гуманітарним хабом для вимушених переселенців із громади, відкритих місцевою ВА по країні. Де і як він працює, а також які послуги там можна отримати, розповідаємо далі.

Про відкриття гуманітарного хабу Вільному Радіо повідомили в Добропільській міській ВА.

Розпорядження начальника Добропільської міської ВА про відкриття гуманітарного хабу “Добропільщина — сила єднання” в Одесі зʼявилося на офіційному сайті громаді наприкінці лютого 2026 року. Уже за три місяці, 20 травня, він офіційно відчинив двері для вимушених переселенців.

На базі хабу ВПО з громади можуть отримати такі послуги:



гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни і речей першої необхідності;

юридичні консультації, зокрема щодо відновлення документів та фіксації пошкодженого майна;

психологічну підтримку;

медичні консультації;

освітні та розвивальні заходи для дітей і дорослих, тренінги та інші активності.

Працює “Добропільщина — сила єднання” в Одесі за адресою: вул. Канатна, буд. 83. Утім, особисто потрапити туди можна не кожного дня. У вівторок, четвер і пʼятницю там приймають офлайн із 11:00 до 15:00. А в понеділок і середу фахівці хабу проводять онлайн-консультації з 09:00 до 15:00 (варто врахувати, що з 12:00 до 13:00 в ці дні триває обідня перерва).

Звʼязатися із представниками хабу можна за номером: (066)603-90-65.

Де ще вимушені переселенці можуть відвідати гуманітарні хаби Добропільської громади

Крім Одеси, гуманітарні хаби “Добропільщина — сила єднання” працюють у пʼяти містах України:

у Дніпрі за адресою: вул. Воскресенська, буд. 41, каб. 117/1.

Працює в будні з 08:00 до 15:00 (офлайн). Звʼязатися можна за номерами: (099)-214-12-25; (066)867-16-17. у Павлограді Дніпропетровської області за адресою: вул. Центральна, буд. 38/2.

У понеділок, середу і пʼятницю працює офлайн із 09:00 до 13:00, а у вівторок і четвер — онлайн із 09:00 до 15:00. Номер для звʼязку: (050)819-32-79. у Камʼянському Дніпропетровської області за адресою: пров. Гімназичний, буд. 61.

У вівторок і четвер працює офлайн із 09:00 до 12:00, а в понеділок, середу і пʼятницю — онлайн із 09:00 до 15:00. Зателефонувати у хаб можна за номером: (095)979-09-58. у Шептицькому Львівської області за адресою: вул. Сокальська, буд. 1, каб. 501.

У понеділок, середу і пʼятницю працює офлайн із 10:00 до 13:00, а у вівторок і четвер — онлайн із 09:00 до 15:00. Звʼязатися можна за номером: (095)791-41-90. у Києві на базі Центру життєстійкості “Мангуш” за адресою: вул. Володимира Турця, буд. 4.

Працює лише у вівторок і четвер із 10:30 до 15:00 (офлайн).

Номер для звʼязку: (050)704-62-12.

Раніше ми розповідали, як у Добропіллі працює програма грошової підтримки “Громада Вами опікується” у 2026 році.