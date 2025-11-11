Для ВПО з Дружківки з’явиться осередок підтримки в Кропивницькому

Відкриття гуманітарного хабу. Ілюстративне фото: "Городок.Сіty"

Влада Дружківки анонсувала новий хаб підтримки для переселенців у Кропивницькому. Вони обіцяють сучасний простір, у якому можна буде отримати необхідну допомогу. Точної дати відкриття поки не кажуть.

Про це повідомив голова Дружківської МВА Андрій Панков.

“Багато дружківчан нині розпорошені світом. Хтось знайшов тимчасовий дім у різних регіонах України, хтось — за кордоном. Але всі ми залишаємося однією спільнотою, і відчуття “своїх” сьогодні важливе, як ніколи”, — написав посадовець.

Нині місцева влада опрацьовує питання створення у Кропивницькому хабу для вимушених переселенців з Дружківської громади. Обіцяють “сучасний простір взаємодії та розвитку, зв’язку зі своєю громадою”.

Відомо, що ВПО зможуть отримувати в осередку гуманітарну допомогу та консультації. Коли саме запрацює хаб — поки не кажуть, однак запевняють: це станеться “невдовзі”.

Нагадаємо, інформацію про хаби для ВПО з громад Донеччини можна знайти на інтерактивній мапі, яку створили журналісти Вільного Радіо.