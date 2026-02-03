Для ВПО з Мирнограда проведуть пряму лінію у Павлограді на початку лютого 2026-го: як долучитися

Ілюстративне фото: канал "Мій Мирноград"

У перший тиждень лютого 2026-го влада Мирнограда особисто спілкуватиметься з мешканцями громади, які евакуювалися до Павлограда. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання. Куди звертатися — розповідаємо далі.

Про прийом повідомили у Мирноградській МВА.

Вже у найближчу середу, 4 лютого 2026 року, влада Мирнограда прийматиме жителів громади. Спілкуватися із місцевими будуть упродовж трьох годин — з 9 по 12:00. Особисту зустріч влаштують у Павлограді на Дніпропетровщині.

Долучитися можна за адресою: вул.Дніпровська 125/2.

Ймовірно, особистий прийом відбудеться за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у відомстві, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.

Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують.

Нагадаємо, Сили оборони України контролюють північну частину Мирнограда, однак російські загарбники продовжують свої спроби окупувати місто повністю. Вони накопичують сили на півдні міста, аби витіснити ЗСУ, а також все ближче підводять операторів дронів з півночі. У результаті логістика українських сил опиняється фактично під перехресним вогнем.