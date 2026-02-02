Покровськ та Мирноград на мапі DeepState

Сили оборони України контролюють північну частину Мирнограда, однак російські загарбники продовжують свої спроби окупувати місто повністю. Вони накопичують сили на півдні міста, аби витіснити ЗСУ, а також все ближче підводять операторів дронів з півночі. У результаті логістика українських сил опиняється фактично під перехресним вогнем.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” наприкінці доби 1 лютого розповів начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий.

“Ми контролюємо північну частину цього міста. Ворог продовжує свій натиск. Він накопичує сили у південному Мирнограді, штурмує північ Мирнограда. В Мирнограді маємо охоплення з півночі, тобто з нашого правого флангу. Ворогу вдалося туди затягнути свої команди FPV, засоби ураження. Наші логістичні шляхи знаходяться там фактично під перехресним вогнем”, — сказав військовий.

Він зазначив, що росіяни й надалі намагаються обійти українське угрупування з лівого флангу (у Покровську, — ред.) та просунутися на північ з боку Колтиного. Метою загарбників там є прорив оборони українців у Гришиному (село поки під контролем ЗСУ) та охоплення угрупування оборонців у районі Родинського.

Таким чином, продовжує Володимир Полевий, можуть бути створені умови для відходу Сил оборони України з Покровська та Мирнограда. Однак поки про це не йдеться.

Володимир Полевий зазначив, що зимові морози й сніг впливають на обидві сторони, але найбільше ускладнюють дії саме для нападників: холод змушує піхоту залишати укриття й перебувати на відкритій місцевості без обігріву та постачання.

Він також пояснив, що українські позиції розташовані на північ від залізниці — в Покровську, на його півночі та північніше Мирнограда. За його словами, бойові дії нині мають розосереджений характер: між окремими позиціями немає суцільної лінії фронту, а простір між ними часто займає противник.

