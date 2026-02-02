Підтримайте Вільне Радіо
Сили оборони України контролюють північну частину Мирнограда, однак російські загарбники продовжують свої спроби окупувати місто повністю. Вони накопичують сили на півдні міста, аби витіснити ЗСУ, а також все ближче підводять операторів дронів з півночі. У результаті логістика українських сил опиняється фактично під перехресним вогнем.
Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” наприкінці доби 1 лютого розповів начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий.
“Ми контролюємо північну частину цього міста. Ворог продовжує свій натиск. Він накопичує сили у південному Мирнограді, штурмує північ Мирнограда. В Мирнограді маємо охоплення з півночі, тобто з нашого правого флангу. Ворогу вдалося туди затягнути свої команди FPV, засоби ураження. Наші логістичні шляхи знаходяться там фактично під перехресним вогнем”, — сказав військовий.
Він зазначив, що росіяни й надалі намагаються обійти українське угрупування з лівого флангу (у Покровську, — ред.) та просунутися на північ з боку Колтиного. Метою загарбників там є прорив оборони українців у Гришиному (село поки під контролем ЗСУ) та охоплення угрупування оборонців у районі Родинського.
Таким чином, продовжує Володимир Полевий, можуть бути створені умови для відходу Сил оборони України з Покровська та Мирнограда. Однак поки про це не йдеться.
Володимир Полевий зазначив, що зимові морози й сніг впливають на обидві сторони, але найбільше ускладнюють дії саме для нападників: холод змушує піхоту залишати укриття й перебувати на відкритій місцевості без обігріву та постачання.
Він також пояснив, що українські позиції розташовані на північ від залізниці — в Покровську, на його півночі та північніше Мирнограда. За його словами, бойові дії нині мають розосереджений характер: між окремими позиціями немає суцільної лінії фронту, а простір між ними часто займає противник.
