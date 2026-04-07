Особистий прийом переселенців з Мирнограда. Ілюстративне фото: Мирноградська МВА

Вже у найближчу середу влада Мирнограда особисто спілкуватиметься з мешканцями громади, які евакуювалися до Павлограда. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання. Куди звертатися — розповідаємо далі.

Про це повідомили у Мирноградській МВА.

Вже у найближчу середу, 8 квітня 2026 року, влада Мирнограда прийматиме жителів громади. Спілкуватися із місцевими будуть упродовж трьох годин — з 9 по 12:00. Особисту зустріч влаштують у Павлограді на Дніпропетровщині.

Долучитися можна за звичною адресою: вул.Дніпровська 125/2.

Особистий прийом відбудеться за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у відомстві, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.

Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують.

