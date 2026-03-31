Наприкінці минулого року в апараті Покровської РДА працювали 44 людини. Їхня кількість могла змінюватися впродовж року, але загалом на зарплату працівників апарату торік виділили понад 15,2 мільйона гривень. Понад 3,5 мільйона з цієї суми пішли на податки.
Про кількість працівників апарату і нараховані витрати на їхню зарплату журналістам Вільного Радіо повідомили у Покровській районній державній адміністрації у відповідь на інформаційний запит.
Станом на 31 грудня 2025 року в апараті Покровської РДА працювали 44 людини:
Протягом року кількість працівників апарату могла змінюватися, але загалом на їхню зарплату з бюджету спрямували 15 261 925,54 гривні. Та, оскільки у 2025 році 23% зі своєї зарплати держслужбовці сплачували до податкової, фактично між ними розподілили 11 751 682,67 гривні.
Раніше ми розповідали, що у 2025 році в апараті Бахмутської РДА працювали 26 людей, на зарплати яких витратили близько 7,3 мільйона гривень.